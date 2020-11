Egipto: la momia "extraordinaria" de un animal que desconcertó a los arqueólogos

Una nueva serie de Netflix reveló un hallazgo de 2600 años de antigüedad que sorprendió a todo un equipo de arqueólogos Crédito: Netflix

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2020 • 15:43

La nueva serie de Netflix Los secretos de la tumba de Saqqara, reveló un hallazgo de 2600 años de antigüedad, que sorprendió a todo un equipo de arqueólogos.

Los investigadores, trabajaron en Bubasteum, un complejo de templos ptolemaicos dedicado a la diosa gato Bastet en el acantilado del límite del desierto de Saqqara. Allí descubrieron un pozo lleno de gatos momificados que se cree que fueron entregados como ofrendas a la deidad egipcia.

Los investigadores, trabajaron en Bubasteum, un complejo de templos ptolemaicos dedicado a la diosa gato Bastet Crédito: Netflix

Pero lo que llamó la atención de los arqueólogos, fue el gran tamaño de una momia en particular. "Como cualquier otra persona, he visto gatos de muchos tamaños. ¿Pero un gato tan grande como este? Nunca lo había visto antes. Necesitamos hacer un análisis de los huesos para ver qué es. Es tan grande que no puedo imaginar que haya existido un gato de este tamaño", dijo Hamada Shehata Ahmed Mansour, uno de los encargados de las excavaciones.

La enorme momia felina fue llevada a Salima Ikram, profesora de egiptología de la Universidad Estadounidense en El Cairo, para su estudio.

El nuevo documental de Netflix sigue el viaje de los trabajadores que descubrieron más de 3000 artefactos Crédito: Netflix

Ikram también estaba desconcertada por el gran tamaño del animal y realizó un escaneo de la momia para determinar qué era. "Este no es un gato doméstico y es demasiado grande para ser un lince", afirmó la experta.

Ikram afirmó que podrían tratarse de los restos momificados de un cachorro de león. "Los cachorros de león también tienen narices largas y el color coincide. Esta es la primera vez en la historia conocida de la momificación que tenemos un león aquí en Saqqara. Un león momificado. Basándonos en las marcas que están pintadas en la cara, este es un león bebé. Es extraordinario porque hay historias de catacumbas de leones, y algunos de nosotros hemos estado buscando esto durante años", manifestó.

Un análisis posterior confirmó que el hallazgo era un cachorro de león que se remonta al año 600 a. C. Crédito: Netflix

Un análisis posterior confirmó que el hallazgo era un cachorro de león que se remonta al año 600 a. C. "Este hallazgo cambia la forma en cómo pensamos que los antiguos egipcios interactuaban con los animales salvajes. Cómo podrían haberlos criado o domesticado, cómo podrían haber usado para adorar a sus dioses, ofreciéndolos como sacrificio", señaló Ikram.

El nuevo documental de Netflix sigue el viaje de los trabajadores que descubrieron más de 3000 artefactos, ayudando a reconstruir los secretos de lo que se ha llamado "el hallazgo más importante de Egipto en casi 50 años".