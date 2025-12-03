Un sorprendente hallazgo en la Gran Muralla China motivó a replantear su historia
Una reciente investigación de la Universidad de Cambridge indicó que las construcciones podrían haber estado vinculadas a actividades de pastoreo
Durante muchos siglos, los investigadores trataron de interpretar los verdaderos motivos detrás de la construcción de la Gran Muralla China y, hasta el momento, se consideró principalmente su función militar.
De acuerdo con esta lógica, se trata simplemente de una barrera gigantesca para frenar invasiones. Sin embargo, un reciente estudio realizado por la Universidad de Cambridge señaló que su estructura también se empleó para salvaguardar territorios, con fines vinculados al cuidado y la protección de actividades esenciales para aquellas sociedades.
Con la llegada de las nuevas tecnologías arqueológicas, los investigadores revelaron aspectos desconocidos de una de las siete maravillas del mundo, los cuales incluso los dejaron sorprendidos.
Esta investigación está centrada en el muro medieval de 737 kilómetros, ubicado al norte de China y al noreste de Mongolia, y reveló la existencia de estructuras auxiliares que podrían estar asociadas al pastoreo.
“Se considera que las largas murallas de China y la estepa euroasiática funcionaron como estructuras defensivas contra tribus nómadas agresivas, o como elementos para controlar el movimiento de los grupos nómadas locales después de la expansión imperialista”, afirmaron los científicos.
Aunque siempre se pensó que el principal objetivo de la Gran Muralla China era proteger al imperio, este nuevo estudio indica que también pudo haberse utilizado para otras actividades.
Si bien es cierto que su imagen siempre fue considerada como un baluarte militar, este nuevo dato revela que también habría servido para regular el pastoreo y la ganadería, funciones esenciales en la región.
Los científicos quedaron sorprendidos al ver los resultados de la investigación y no tienen dudas de que podrán llegar a nuevos hallazgos.
Un detalle no menor es que la Gran Muralla China es uno de los lugares más visitados del mundo por su imponente estructura, elegida por muchos turistas durante sus vacaciones, principalmente cuando en el país asiático se encuentran en primavera u otoño.
