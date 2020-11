Una familia de Reino Unido apostó por una épica transformación de una casa de 1930 abandonada

Los protagonistas de esta historia de transformación ambiciosa se llaman Amanda, Joe y el pequeño Otis. Una familia tipo de Reino Unido que tras decidir vender su viejo hogar, apostaron por la transformación de una vieja casona de 1930 conocida literalmente como "la casa de las ratas".

Todo comenzó en mayo de 2019 cuando la familia recibió una oferta por la venta de su antigua casa y de esta manera empezaron a buscar su nueva propiedad. Pero en Reino Unido el negocio inmobiliario funciona de esta manera: "Hasta no tener vendido o al menos 'previsto A', no podés buscar una nueva casa". Si bien muchas personas cumplen al pie de la letra la regla, muchos propietarios aseguran que no cumplen con la ley al 100%. Este el caso de Amanda, quien en un blog personal narró toda la odisea que atravesó - y atraviesa -para su nueva vida.

Nuestro presupuesto no era bueno para lo que queríamos. En mi cabeza yo era Beyoncé y quería una de esas casas de Instagram con una enorme isla de cocina, electrodomésticos de última generación

Resulta que ella quería algo "al estilo Beyoncé" con una gran cocina, grandes espacios, habitaciones muy iluminadas y un gran jardín para criar a su primer hijo, Otis. Con su marido habían decidido la zona soñada para desarrollar su vida y estaban dispuestos a buscar y buscar hasta dar con su fantasía.

Sin embargo, pese a la gran voluntad y contar con cierto dinero a su favor, la propiedad no parecía presentárseles. De hecho, la inglesa aseguró que a la par de ellos muchas jóvenes parejas se encontraban en la misma situación, debido a que el lugar seleccionado aseguraba un excelente vecindario además de buenas escuelas cerca para la crianza de los niños.

Pese a que las trabas comenzaban a aparecer en el proyecto, una inesperada conversación entre Amanda y una "amiga mamá" fue el origen de una increíble experiencia arquitectónica. "Sé que hoy pondrán a la venta la vieja 'casa de las ratas' deberías averiguar", fue la corta pero importantísima expresión que la mujer hizo y tras esto una decena de acciones comenzaron a suceder.

El precio era excelente, seguramente era demasiado bueno para ser verdad. O quizás nadie en su sano juicio asumiría un proyecto así. Ofrecimos el precio de venta una hora después de verla

La familia visitó la propiedad. Según sus propias palabras "era poco esperanzador". "Estaba abandonada y hasta un policía encubierto fue a ver qué hacíamos el día que conocimos la vivienda", contaron. A pesar del drama, estaban enamorados y la querían a toda a costa.

La casa era de 1930 y tenía "la peor cocina del mundo". "Era tan pequeña que parecía que alguien había sido asesinado allí y tenía una nueva forma de bacteria alrededor de los fogones y excremento de ratas y perros debajo de la mesada, donde había pequeños roedores corriendo", relató Amanda.

Era asquerosa por dentro. Estaba llena de cosas de los dueños anteriores, suciedad de sus perros por todas partes, excremento de ratas y muchas paredes casi destruidas. Pero la queríamos.

Una vez festejada la venta de su viejo hogar y haber prosperado la compra del nuevo, el plan de transformación se puso en marcha en octubre de 2019. Desde entonces y en medio de la pandemia por el coronavirus, la familia comparte cada nuevo adelanto que realizan. Sin haber finalizado todos los espacios de la gran propiedad ubicada en Hertfordshire, lo cierto es que cada 'Antes y Después' genera miles de reacciones y cataratas de emociones.

El pasillo de la planta baja con vista a la puerta principal

El cuarto de invitados transformado. Eliminaron la chimenea y apostaron por colores pasteles para el espacio

La zona de escaleras todavía no está finalizada pero los cambios se aprecian a leguas

La transformación de la parte trasera del hogar, el hecho de construir hacia arriba, se modificó la estructura del techo

"La sala de juegos y también comedor", describió Amanda para este sector de la propiedad que transformó

Una sala de estar, que hasta el momento no tiene una función específica en el hogar