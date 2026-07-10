El árbol milenario de la Patagonia argentina: es el segundo ejemplar más antiguo de su especie en el mundo

En un rincón de la Patagonia argentina crece uno de los organismos vivos más extraordinarios del planeta. Se trata de un ejemplar de Fitzroya cupressoides, conocido como el árbol más antiguo del país y el segundo más viejo del mundo en su especie. Su extraordinaria longevidad lo convirtió en una pieza clave para el estudio de los bosques patagónicos y en uno de los mayores símbolos del patrimonio natural de la Argentina.

Más conocido como el Alerce Abuelo, este ejemplar se encuentra en la provincia de Chubut y destaca tanto por su antigüedad como por sus imponentes dimensiones. Con una altura de 57 metros y un tronco de casi 2,80 metros de diámetro, es considerado el árbol más alto de Sudamérica y uno de los mayores tesoros naturales de la Patagonia argentina.

El Alerce Abuelo tiene más de 2.600 años y es uno de los árboles más antiguos del planeta

El parque nacional que protege al árbol más antiguo de la Argentina

El Alerce Abuelo se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, un área protegida de unas 260.000 hectáreas ubicada cerca de la ciudad de Esquel, en Chubut. La importancia ecológica de este espacio fue reconocida en 2017, cuando la UNESCO lo incorporó a la lista de Patrimonio Mundial por el valor excepcional de sus bosques y la necesidad de conservar especies de gran antigüedad.

El ejemplar se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut (Gentileza: Patagonia Ambiental)

Llegar hasta este ejemplar requiere recorrer lagos y senderos que atraviesan bosques milenarios, una dificultad que contribuyó a preservarlo del impacto humano durante siglos. Además, su extraordinaria longevidad está ligada a las condiciones del ambiente: los suelos y el clima riguroso de la cordillera hacen que el alerce crezca apenas un milímetro por año, un desarrollo lento que le otorga una madera especialmente densa y resistente al paso del tiempo, las plagas y la pudrición.

Cuántos años tiene el Alerce Abuelo, según la ciencia

“El Abuelo”, el alerce más antiguo del parque, tiene unos 2620 años y es uno de los mayores símbolos del área protegida Gentileza Turismo Esquel

Estudios científicos determinaron que el Alerce Abuelo tiene una antigüedad de aproximadamente 2630 años, lo que lo convierte en el árbol más antiguo de la Argentina y en el segundo más viejo del mundo en su especie con una edad verificada. Solo es superado por el Gran Abuelo, en Chile, que es considerado como el Fitzroya cupressoides más antiguo de todo el planeta con más de 5.480 años.

Además de ser uno de los principales atractivos del parque nacional, el Alerce Abuelo representa un valioso patrimonio natural y un símbolo de la importancia de conservar los bosques nativos. Su historia, que atraviesa más de dos milenios, refleja el enorme valor de proteger ecosistemas únicos para que puedan perdurar y ser conocidos por las futuras generaciones.