Por qué deberías tapar la bacha de la cocina con un papel y un vaso antes de salir de viaje

Planificar un viaje implica armar valijas, revisar cerraduras y desconectar electrodomésticos. Sin embargo, al regresar de un período de descanso, es común encontrarse con sorpresas desagradables en el hogar; y una de las situaciones más fastidiosas es notar un aroma rancio y penetrante que invade las habitaciones, especialmente el área de la cocina. Pero, ¿por qué pasa esto?

Para sorpresa de muchos, aquel fenómeno no se debe a la acumulación de suciedad previa, sino a un proceso físico silencioso que ocurre cuando la vivienda queda deshabitada. Para prevenir este escenario, existe una técnica hogareña tan simple como económica, la cual consiste en colocar un trozo de papel absorbente sobre el desagüe de la pila y cubrirlo inmediatamente con un vaso invertido. Aunque a simple vista parece una acción insignificante, este hábito esconde una utilidad práctica que salva a muchos de un mal momento al abrir la puerta de su casa tras varios días de ausencia en el hogar.

Hacer un viaje también genera preocupaciones por cómo encontraremos la casa al regresar (Foto: Ilustrativa)

Para entender la efectividad de este método, es necesario conocer cómo funcionan las tuberías. Debajo de la bacha existe una pieza curva llamada sifón. Su diseño no es casual; está pensado para retener siempre una pequeña cantidad de líquido. Esta acumulación funciona como un tapón hidráulico esencial, cuya misión principal es bloquear el ascenso de los gases nocivos y pestilentes que provienen directamente de la red de alcantarillado público.

El problema surge cuando la casa permanece cerrada por un tiempo prolongado, sobre todo durante las temporadas de verano. Sin el flujo constante de agua que aporta el uso cotidiano, el líquido estancado en el sifón comienza a evaporarse de manera paulatina. Si la ausencia se prolonga demasiados días, el nivel desciende por completo, lo que rompe la barrera protectora y deja el camino libre para que las emanaciones subterráneas suban hacia el ambiente.

Al aplicar el truco del papel y el vaso, se genera un mecanismo de contención rudimentario pero eficaz. El papel ayuda a retener la humedad ambiental en la zona crítica, mientras que el recipiente invertido disminuye drásticamente el contacto directo del aire con el agua restante del conducto. Al limitar la ventilación en ese punto, la velocidad de evaporación se reduce de forma notable, por lo que garantiza que el sello hidráulico resista intacto por más tiempo.

Sin el flujo constante de agua que aporta el uso cotidiano, el líquido estancado en el sifón comienza a evaporarse de manera paulatina, lo que rompe la barrera protectora y deja el camino libre para que las emanaciones subterráneas suban hacia el ambiente Maia Croizet

Por supuesto, la cocina no es el único espacio vulnerable a este inconveniente. Los baños también cuentan con sistemas similares que requieren atención antes de emprender un viaje largo. Una recomendación complementaria es verter un chorro de agua en duchas, lavamanos y bidets justo antes de salir, ya que asegura que todos los niveles estén al máximo. Incluso, colocar tapones físicos en aquellos desagües que dispongan de ellos reforzará la protección de manera integral.

Si a pesar de implementar estas precauciones el hedor persiste al retornar, es probable que la causa sea un problema estructural, como una fisura en las conexiones o una ventilación deficiente en la red interna de la propiedad. En este caso, la intervención de un especialista en plomería será indispensable para resolver el fallo de raíz y devolver el confort al hogar.