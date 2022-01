El complicado acertijo matemático planteado en un concurso de TV que abrió un debate en Twitter

A menudo, distintos problemas, ecuaciones o simples enunciados promueven debates interminables en las redes sociales. Esta vez fue un usuario de Twitter el que encendió la polémica a través de una fotografía que subió. Y, como era de esperar, las respuestas y reacciones de los internautas no tardaron en aparecer.

La cuenta identificada como @ShionKaz compartió un enunciado matemático que un conductor le pidió resolver a un participante del ciclo de juegos Quién quiere ser millonario, en Bulgaria. La captura que subió a la red social el usuario muestra la consigna que dice: “Si f (x) = x3+x2+x1+x0, entonces f (2)=…?”. Entre las cuatro posibles respuestas que daba el programa se encontraban las opciones: A) 13; B) 14; C) 15; o D) 16.

Junto al posteo, el tuitero comentó: “Me muero. Me he puesto a ver como es el Quién quiere ser millonario que echan aquí en Bulgaria y me encuentro con esta pregunta”. Asimismo, el usuario publicó el video con la reacción del concursante al ver la consigna que reflejaba una mirada de confusión y dudas.

Como era de esperarse, el acertijo matemático se volvió viral y derivó en un debate entre sus seguidores para conocer la respuesta correcta. Al día de hoy, fueron más de 1000 las personas que contestaron. La mayoría de los usuarios señalaron que la opción certera era el número 14, aunque otros indicaron que era el 15. Ambos grupos llegaron a esas opciones por vías diversas, pero luego se develó la respuesta correcta.

“¿Y la respuesta era? Yo digo 14″, escribió una internauta. “14, yo creo que 14″, coincidió otra.

Una tercera persona confió que en el momento de ver la consigna pensó en otra respuesta, pero que cuando la pensó bien notó que es un problema matemático “fácil de resolver”. “Yo de cabeza he pensado primero 16, y es evidente que es impar. Pero es equivocarse por sumar de cabeza y perder la cuenta. Saber hacerlo será como de segundo de ESO”, sostuvo.

Entre el debate que se generó, un estudiante de física interrumpió para aportar sus conocimientos y explicó: “No es una ecuación, gente. Es una función polinómica de tercer grado, y preguntan cuando X vale 2, es sustituir X por 2 y saber que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 vale 1. Respuesta: f (2) = 15″.

La respuesta del acertijo

Para despejar todas las dudas, el medio Huffington Post aportó la respuesta verdadera y dio a conocer el resultado: “Si como se plantea la x del paréntesis es 2, entonces estaríamos hablando de dos elevado a tres, a dos, a uno y a cero. Es decir: 8+4+2+1, la suma de esos cuatro números da un total de 15″, explicaron en la publicación.

Por otra parte, destacaron que otros usuarios respondieron correctamente y capturaron algunos de los posteos que acertaron con sus argumentos. “Creo que es 15 si mi memoria matemática no me falla, pero me gustaría saber la respuesta para comprobarlo. Tampoco es tan difícil la operación, lo difícil es el idioma en que se dice”, escribió una internauta.

“F (2) = 15. Sustituir un 2 en esa ecuación de la ESO. Es llamativo porque acá no solían hacerla, pero tiene poco misterio si la pensás”, apuntó otra de las personas que participó en el debate matemático.

“La B, como aprietan en Bulgaria”, sostuvo otro usuario. En la foto que acompaña el tuit se ve un papel escrito a mano con el acertijo resuelto.

“No es muy difícil, 15. Lo que pasa es que vemos símbolos matemáticos y nos entran sudores fríos. Creo que es debido a una mala aproximación cuando estudiamos”, aseguró otro usuario haciendo hincapié en el acertijo.