El contundente mensaje de Meghan Markle tras ganarle una batalla decisiva a sus rivales

Meghan Markle tiene razones para celebrar. Enfrentó a los tabloides y ganó. No solo una vez, sino dos. La duquesa de Sussex demandó al Mail on Sunday por la publicación de fragmentos de la carta personal y privada que le envió a su padre, Thomas Markle, en 2018, días después de su casamiento con Harry. En febrero de este año, el tribunal superior emitió una sentencia a favor de la royal. El periódico apeló, pero la justicia volvió a darle la razón.

A partir de este veredicto, la duquesa emitió una mordaz declaración en la que acusó al diario de tratar el caso como un “juego sin reglas”. Meghan agregó: “Esta es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya tenido miedo de defender lo que es correcto”.

La duquesa de Sussex tuvo paciencia con la demanda y ganó LA NACION

La opción que le queda a Associated Newspapers Limited (ANL), la editora del periódico, es apelar la decisión ante la Corte Suprema, pero la realidad es que en general el permiso para seguir este paso suele rechazarse.

El fallo, que se dio a conocer este jueves, dice: “El Tribunal de Apelación confirmó la decisión del juez de que la duquesa podía tener una expectativa razonable de privacidad respecto del contenido de la carta. Dichos contenidos eran de carácter personal, privado y no de legítimo interés público. Los artículos del Mail on Sunday interferían con las expectativas razonables de privacidad de la duquesa y no eran un medio justificado o proporcionado para corregir las inexactitudes de la carta”.

Jason Knauf, ex secretario de comunicaciones de los Sussex y actual director de la fundación de los duques de Cambridge

El Tribunal le dio la razón incluso después de que Meghan tuviera que pedir disculpas por “olvidar” que ella había colaborado activamente en la redacción de la biografía de Omid Scobie y Carolyn Durand, Finding Freedom. Según indicó en su fallo, la falta fue, en el mejor de los casos, “desafortunada de su parte”, pero que “no afectaba a las cuestiones planteadas en los motivos de apelación”.

Durante las jornadas del proceso, se presentó también el testimonio de Jason Knauf, exsecretario de prensa de los duques de Sussex y actual director de la Royal Fundation, la institución filantrópica del príncipe William. El testigo, que inicialmente había declarado a favor de la duquesa, dijo que Meghan había proporcionado información clave para la preparación de su biografía.

Además, Knauf entregó correos electrónicos de la royal. Uno de ellos decía: “Obviamente, todo lo escrito en el borrador lo hice bajo la prevención de que puede acabar siendo filtrado a la prensa, así que fui meticulosa en la elección de las palabras”.

A través de un comunicado, la duquesa reveló sus sensaciones desde que inició de la batalla legal con el tabloide. “En los casi tres años desde que empezó todo esto, he sido paciente ante los engaños, la intimidación y los ataques calculados”, contó. Y resaltó: “Estas prácticas tan dañinas no son algo que ocurra excepcionalmente. Son un fallo diario que nos divide a todos y todos merecemos algo mejor que esto”.