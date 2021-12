Por qué el príncipe Harry estalló contra la prensa en medio de una importante gira

De acuerdo con la segunda parte del polémico documental de la BBC, The Princes and the Press -Los príncipes y la prensa-, Harry estaba furioso con los medios durante la gira que hizo en Sudáfrica junto a su mujer, Meghan Markle y su hijo recién nacido, Archie, en 2019.

La razón del enojo era por los reportes que los medios dedicaban a la duquesa de Sussex. Así lo señaló el autor y especialista en realeza, Omid Scobie, en el documental: “Harry probablemente todavía se sentía enojado por la cobertura de prensa anterior de Meghan, a la que había calificado de racista en una carta abierta. Para Harry, fue insultante el hecho de que algunas organizaciones de medios representadas en su gira por el sur de África eran las mismas que habían pasado gran parte del año acosando a su esposa embarazada o escribiendo mal sobre ella. Creo que ahí fue realmente donde se enfrentaron”.

Los duques de Sussex durante su gira por el sur de África Getty Images

Sin embargo, la cobertura periodística del viaje fue positiva: “Todos los días en Sudáfrica, no hubo prensa negativa alguna. Y la forma en que se manejó fue bastante estadounidense. Estuvo bien organizado aunque no necesariamente se podía interactuar con los directores de medios”, contó en el documental Robert Jobson, editor de realeza del London Evening Standard.

En este marco, durante una conferencia de prensa, la duquesa de Sussex contó que “no estaba bien” -estaba exhausta amamantando a Archie entre un compromiso y otro- y habló sobre su salud mental por primera vez. La entrevista se volvió viral en todo el mundo e incluso algunos medios criticaron a Meghan por hablar acerca de sus sentimientos.

El príncipe Harry y Meghan Markle en Sudáfrica, durante su gira por el continente africano de 2019 (EPA)

Según otra fuente del documental, Rhianon Mills, especialista en realeza de Sky News, el duque de Sussex ya no era más el viejo Harry que habían conocido en ocasiones anteriores: “Él no se involucró con nosotros. No vino y habló de la manera en que lo hubiera hecho en el pasado”.

El documental de dos partes fue duramente criticado por la familia real británica a través de un comunicado conjunto de Buckingham, Clarence House y Kensington que decía (las residencias reales de Isabel, Carlos y William, respectivamente): “Una prensa libre, responsable y abierta es de vital importancia para una democracia saludable. Sin embargo, con demasiada frecuencia las afirmaciones exageradas e infundadas de fuentes anónimas se presentan como hechos y es decepcionante cuando alguien, incluida la BBC, les da credibilidad”.