Filtran mensajes de texto y mails que comprometen a Meghan Markle y el príncipe Harry

Si bien los duques de Sussex aseguraron que no colaboraron con su biografía, ahora se comprobó que sí lo hicieron. El secreto fue descubierto por Jason Knauf, el exsecretario de prensa del príncipe Harry y Meghan Markle durante el tiempo que formaron parte de la realeza. Knauf volvió a hablar en el marco de la segunda ronda de audiencias por el juicio de la actriz contra la prensa británica por haber publicado una carta que ella le envió a su padre en 2018, unos meses después de su boda con el nieto de la reina Isabel.

Estas exposiciones se producen luego de la apelación a la sentencia favorable a Markle que hizo el Mail On Sunday. El periódico británico quiere demostrar no solo que Meghan sabía que la carta iba a publicarse y que la escribió con eso en mente, sino que el matrimonio cooperó con Omid Scobie y Carolyn Durand en el libro Finding Freedom, que detalla las intimidades de su salida de la corona.

Jason Knauf, exsecretario de comunicaciones de los Sussex y actual director de la fundación de los duques de Cambridge

Con su nuevo testimonio, Knauf confirmó las sospechas: los Sussex sí colaboraron directamente con los autores de la biografía. ¿Las pruebas? El exsecretario de prensa tiene mensajes de texto y correos electrónicos donde queda en evidencia que tanto Meghan como Harry lo autorizaron a revelar ciertas internas familiares.

De acuerdo con el abogado de la editorial del Mail On Sunday -Associated Newspapers Limited-, Andrew Caldecott QC, “Knauf aseguró que tuvo múltiples conversaciones con Meghan sobre el libro y que ella no tuvo ningún reparo en dar información privada a los autores”.

En un mail que Harry le envió a Knauf en diciembre de 2018, le advirtió a su secretario que debían negar públicamente toda relación con el libro pero que, a la vez, era importante “ayudar a difundir ciertas verdades”.

La tapa de la biografía en la que los Sussex colaboraron

Según publicó The Sun, algunos de los intercambios entre Meghan y su exasistente de prensa incluyeron indicaciones precisas para los escritores. Entre los puntos que debían contemplar Scobie y Durand para su publicación, a pedido de la duquesa, se encontraban historias personales de su familia, como el conflicto con su media hermana Samantha, quien “había perdido la custodia de sus tres hijos de diferentes padres”. Knauf le respondió a Markle: “Les expliqué todo. Van a programar el lanzamiento del libro para antes del nacimiento del bebé (Archie) y va a ser muy positivo”.

En su declaración, el exsecretario también sostuvo que “el libro se discutió directamente con la duquesa varias veces en persona y por correo electrónico”.

Después de que Knauf mostrara los documentos, Meghan no tuvo otra opción más que pedir perdón: “Pido disculpas a la corte por el hecho de que no había recordado estos intercambios en ese momento. No tenía absolutamente ningún deseo o intención de engañar al demandado o al tribunal”, aseguró.

La duquesa demandó al Mail On Sunday después de que el periódico revelara fragmentos de la carta que le escribió a su padre tras el casamiento con Harry en 2018. En febrero de este año, el tribunal falló a favor de Markle, pero la editorial enseguida apeló la sentencia. Associated Newspapers Limited asegura que la esposa del príncipe escribió esa carta sabiendo que podría ser publicada y, además, la acusa de haber cooperado con los autores de Finding Freedom para limpiar su imagen.