Reina Rania: deslumbra con un fabuloso vestido en el 80° aniversario de la independencia jordana

Con el rey Abdalá II y el resto de la familia real hachemita recordó el día en que el país de Medio Oriente se emancipó del Reino Unido
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En un día histórico para su país, los reyes Abdalá y Rania y la familia real hachemita celebraron el 80° aniversario de la independencia de Jordania. El acto tuvo lugar el 25 de mayo –fecha que conmemora el momento en que el pueblo jordano se independizó oficialmente del Reino Unido– en el Palacio Al Husseiniya, en Amán, y allí la Reina deslumbró con un vestido largo gris perla con cuello bote y mangas acampanadas, confeccionado con bordados geométricos que evocan patrones arquitectónicos tradicionales.
Si bien el matrimonio real estuvo acompañado por sus hijos, el príncipe heredero Hussein y su mujer, la princesa Rajwa –lookeada con un diseño con capa y brazaletes en las muñecas–, la princesa Salma y el príncipe Hashem, el benjamín de la familia, lo cierto es que también sintieron la ausencia de su hija, la princesa Iman, quien desde 2023 vive con su marido, Jameel Alexander Thermiotis, en Nueva York.
“Les hablo desde esta tierra en el aniversario de la independencia de nuestra nación, un momento que perdura en nuestros corazones; una promesa y un pacto que defendemos con honor e integridad. Ochenta años después, esa convicción sigue vigente en un pueblo honorable y resiliente, inquebrantable en sus principios. En cada paso de este viaje, nuestra patria ha sido nuestra brújula y refugio” , dijo en su emotivo discurso Abdalá II.
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