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Reina Rania: deslumbra con un fabuloso vestido en el 80° aniversario de la independencia jordana

Con el rey Abdalá II y el resto de la familia real hachemita recordó el día en que el país de Medio Oriente se emancipó del Reino Unido

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El detalle de su vestido estaba cargado de simbolismo: los bordados en su escote y resto de la prenda recreaban estrellas de ocho puntas, características del arte islámico
El detalle de su vestido estaba cargado de simbolismo: los bordados en su escote y resto de la prenda recreaban estrellas de ocho puntas, características del arte islámicoRoyal Hasemite Court

En un día histórico para su país, los reyes Abdalá y Rania y la familia real hachemita celebraron el 80° aniversario de la independencia de Jordania. El acto tuvo lugar el 25 de mayo –fecha que conmemora el momento en que el pueblo jordano se independizó oficialmente del Reino Unido– en el Palacio Al Husseiniya, en Amán, y allí la Reina deslumbró con un vestido largo gris perla con cuello bote y mangas acampanadas, confeccionado con bordados geométricos que evocan patrones arquitectónicos tradicionales.

Los reyes Abdalá II y Rania presidieron la ceremonia
Los reyes Abdalá II y Rania presidieron la ceremoniaRoyal Hasemite Court

Si bien el matrimonio real estuvo acompañado por sus hijos, el príncipe heredero Hussein y su mujer, la princesa Rajwa –lookeada con un diseño con capa y brazaletes en las muñecas–, la princesa Salma y el príncipe Hashem, el benjamín de la familia, lo cierto es que también sintieron la ausencia de su hija, la princesa Iman, quien desde 2023 vive con su marido, Jameel Alexander Thermiotis, en Nueva York.

El heredero del trono, el príncipe Hussein, junto a su mujer, la princesa Rajwa de Jordania. La futura reina llevó un modelo azul cielo de cuello redondo con capa asimétrica de Reema Dahbour, brazaletes dorados –piezas inspiradas en la caligrafía árabe ornamental– y broche en forma de flor, que combinó con clutch de Bottega Veneta
El heredero del trono, el príncipe Hussein, junto a su mujer, la princesa Rajwa de Jordania. La futura reina llevó un modelo azul cielo de cuello redondo con capa asimétrica de Reema Dahbour, brazaletes dorados –piezas inspiradas en la caligrafía árabe ornamental– y broche en forma de flor, que combinó con clutch de Bottega Veneta Royal Hasemite Court
La princesa Salma –vestida con un diseño de corte imperio y mangas voluminosas, realizado en un tejido de rayas rojo y negro de gran impacto visual y bordados– junto al príncipe Hashem, el benjamín de la familia
La princesa Salma –vestida con un diseño de corte imperio y mangas voluminosas, realizado en un tejido de rayas rojo y negro de gran impacto visual y bordados– junto al príncipe Hashem, el benjamín de la familiaRoyal Hasemite Court
Para la ceremonia, Rania eligió un vestido gris perla con acabado ligeramente satinado, de mangas francesas y falda acampanada, confeccionada con detalles troquelados y bordados, que completó con stilettos Gianvito Rossi
Para la ceremonia, Rania eligió un vestido gris perla con acabado ligeramente satinado, de mangas francesas y falda acampanada, confeccionada con detalles troquelados y bordados, que completó con stilettos Gianvito RossiRoyal Hasemite Court

“Les hablo desde esta tierra en el aniversario de la independencia de nuestra nación, un momento que perdura en nuestros corazones; una promesa y un pacto que defendemos con honor e integridad. Ochenta años después, esa convicción sigue vigente en un pueblo honorable y resiliente, inquebrantable en sus principios. En cada paso de este viaje, nuestra patria ha sido nuestra brújula y refugio” , dijo en su emotivo discurso Abdalá II.

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