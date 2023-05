Él es argentino, ella sueca y su “choque” de culturas causa furor en TikTok por sus desopilantes videos

escuchar

El fernet, las reuniones con amigos y la pasión por Boca Juniors llegaron a Isa, una joven sueca, de la mano de Santiago, su novio argentino. Sus vidas se complementaron rápidamente, aunque sus puntos en común eran pocos. Pero, el amor hizo de las suyas y desde Suecia, se volvieron un verdadero furor por sus videos humorísticos en TikTok, donde parodian el “encuentro” de sus dos culturas. En diálogo con LA NACION, “los argensueco” -como se hacen llamar- contaron el detrás de escena del book que protagonizan en la red social y cómo se les ocurrió hacer humor a partir de las diferencias.

Santiago Leoz tenía 21 años cuando decidió dejar su Mar del Plata natal para emigrar a Suecia, puntualmente a la ciudad costera de Gotemburgo. Con la idea de conocer otras partes del mundo y vivir nuevas experiencias, dejó su trabajo y sus estudios universitarios para adentrarse a la aventura. Lejos de la familia, pero con la convicción de cumplir sus sueños, arribó a Europa y comenzó con el proceso de adaptación. Allí descubrió otras costumbres y estilos de vida.

Santiago e Isa viajaron a Qatar a ver a la selección argentina en el Mundial (Foto gentileza Santiago e Isa)

Una de ellas puntualmente dio un giro en su vida: Tinder. “Acá lo usa la mayoría de la gente, quizás el 100% de los solteros y se muestran tal cual son. La aplicación no solo está asociada a intimar, sino que el fin es conocer a la persona y así nos conocimos nosotros, en medio de la pandemia de Covid-19”, recordó Santiago sobre el momento en el que hizo “match” con Isa Fritzell, su novia, y cómo sus gustos musicales los unió desde un primer momento.

“Lo primero que me llamó la atención de él fue su sonrisa en la última foto de su perfil de la app”, contó Isa, sobre el instante en el que ocurrió “el flechazo”. Hasta ese momento, no sabía ni siquiera dónde quedaba la Argentina en el mapa y Lionel Messi era la única información que asociaba con el país. Pero, poco tardó en conocer las características que destacan a un argentino en cualquier parte del mundo.

Santiago es fan de River e Isa de Boca (Foto gentileza Santiago e Isa)

La comunidad argentina en Gotemburgo comenzó a ser frecuentada por Isa, que rápidamente empezó a entender e intentar hablar en español. Hoy la pareja se comunica en “spanish” - como describe Santi-, que remarcó que cuando su novia comenzó a tomar clases de español, su profesor le destacó que en algunas palabras eliminaba las S, una característica que él le “contagió”.

Lo cierto es que hoy Isa habla fluido el idioma, aunque aún mira con desconcierto a su novio ante algunas palabras del lunfardo.

El mismo desconcierto la atraviesa cuando conoce más sobre las escenas icónicas de la televisión argentina, contenido crucial para sus videos humorísticos. En los clips ella imita situaciones muy populares, figuras reconocidas con características que los argentinos distinguen de inmediato y por supuesto, no falta una mirada cómica de la pasión por el fútbol, algo escaso entre los suecos.

“¿Cómo puede ser que pase eso en la tele?”, es su pregunta más frecuente entre la risa que le genera ver, por ejemplo, al inspector de colectivos que “atiende bolud...” de Crónica TV, al cual no dudó en imitar.

Isa y Santiago son "Argensueco" y tratan con humor las cuestiones argentinas

“Empezó como algo casero. Hasta que vimos que había interés, un público que nos empezaba a pedir videos. Intentamos hacer humor de lo bueno y malo de la Argentina”, reveló Santiago sobre los temas que eligen parodiar en su contenido. Lo cierto es que hay una importante producción, al tener en cuenta que “la sueca” accede a información acerca de contenidos para público argentino, y el contexto de cada situación que plantean. “A veces no entiendo nada”, reconoce ella entre risas

Diferentes culturas

—¿Cuál es el mayor “choque cultural” que notaron entre ustedes?

Isa— El tiempo. Las primeras veces que yo cocinaba para los dos, él no llegaba a tiempo. La cultura de la familia también, acá hay mucha rutina y trabajo. En la Argentina siempre hay tiempo para ver a la familia.

Santiago— Los suecos usan algo que se llama organización mensual. Cada mes tiene su semana, entonces organizan todo por semana. Improvisar no existe acá, es imposible. Están muy sujetos a la rutina y “caer” a una casa sin avisar es considerado una falta de respeto y mala educación. Es un cambio muy grande y veo que es una de las cosas que los argentinos no suelen tolerar acá. También es que la gente es muy fría y eso me cuesta, pero me acostumbré a otras cosas como al espacio personal. Por ejemplo, si vos estás sentado en el colectivo y hay una persona y un asiento vacío al lado tuyo y otro en otro lugar, no hay manera de que se te siente al lado porque le resulta incómodo.

"Argensueco" es el nombre que Santiago e Isa utilizan en redes sociales

—¿Cómo es la comunidad latina en Suecia?

I— Antes no había conocido a otros argentinos. Tenía un círculo solamente de suecos.

S— Ahora, tenemos amigos mayormente argentinos y armamos un buen grupo, aunque no somos muchos. En el Mundial, por ejemplo, cuando salimos campeones nos juntamos en Gotemburgo unas 40 personas.

Otro gran cambio que Santiago remarca sobre su vida en Suecia es la economía, la cual inevitablemente compara con la Argentina. Actualmente, los suecos tienen una inflación que los preocupa (en marzo fue del 10,6%), ya que es algo poco común para ellos. Pese a este panorama, la pareja logró tener una buena posición económica: Isa trabaja 8 horas en una local comercial, mientras que Santiago lo hace en un bar. Por el pago que recibe, trabaja solo los fines de semana.

“Suecia tiene un sistema que después de las 18 h te pagan un poco más y después de las 00 h otro poco más. Conviene trabajar los findes de noche o en alguna tienda”, detalló el argentino, que elige realizar su trabajo durante diez horas solo dos veces por semana y de esta forma obtiene un sueldo que le permite vivir cómodamente.

Argensueco es el nombre que eligieron para sus redes Isa y Santiago

Otra cuestión que se planteó allí fue el acceso a la vivienda propia, algo que no es para nada engorroso ni un sueño difícil de cumplir y de hecho ellos cuentan con departamento propio: “La mamá de Isa lo vio y ofertó. Al otro día tuvimos que ir a firmar los papeles, pasamos por el banco y ella sacó un crédito que te generan ahí mismo. Los suecos tienen la mentalidad de que en vez de pagar alquiler, se paga la misma cantidad de plata pero en cuotas al banco y tenés tu casa. Los créditos te los dan fácil porque prácticamente no existe el trabajo en negro, entonces saben tus ingresos”. Ahora, la pareja se prepara para, en los próximos meses, darle la bienvenida a su hija.

Vivir en la Argentina, un sueño por cumplir

Pensar en el futuro es un recurrente pensamiento en los “argensueco”, especialmente ahora que esperan a su primera hija. Ambos coinciden que la bebé debe tener la doble nacionalidad y que si bien para algunos puede solo ser un trámite, no lo es para alguien que está lejos de sus raíces. Para Santi es importante heredarle a la pequeña su “argentinidad”, a pesar de estar lejos de su tierra natal. La solidaridad, el amor por a familia, los amigos y la importancia por los vínculos son los valores que rescata de sus compatriotas. Y no es cuestión de un destaque solo de él, sino que Isa coincide en que se tratan de características compartidas, ya que son un rasgo distintivo de la comunidad sueca en general.

“Es muy importante que tenga nuestra identidad y la sueca también, pero yo creo que entre una fusión de esas dos cosas puede salir muchas cosas lindas. Sí o sí el bebé tiene que tener pasión y las ganas de vivir como tenemos nosotros”, anheló Santiago.

Isa y Santiago esperan a su primera hija (Foto gentileza Santiago e Isa)

En este punto, la vida de “la sueca” cambió completamente desde que está en pareja con un argentino. Si bien ella tiene una estrecha relación con su familia, la importante de estos vínculos se incrementó desde que Santi entró a su vida. Tanto es así que el fondo de pantalla de su celular es una foto de su suegro y la prima de su novio. La pasión de los argentinos es lo que más le llama la atención.

Además de eso, su fanatismo por Boca es una herencia de su familia argentina, quienes influyeron a la hora de elegir al club por el que hincharía desde el exterior. Su novio es de River pero los padres de él del xeneixe y la convencieron de sumarla a la hincha azul y oro. Desde entonces, la “rivalidad” por los colores es otro punto de humor para sus videos, como así también los ídolos de cada club.

“La argentinidad al palo”, como reza la canción de La Bersuit encaja perfectamente en el hogar de esta pareja que forja su relación día a día al aprender de las diferentes culturales.

En 2022, Isa viajó con Santiago a la Argentina y recorrieron Neuquén, Río Negro y Mar del Plata. Pero, más allá del recorrido, hubo una asignatura pendiente para ella: conocer“La Bombonera”. Sin embargo, espera que en su próxima visita -que será en 2024 y con una bebé en brazos- se concrete.

Argensueco

“La gente y los paisajes”, es lo que más le llamó la atención a ella durante su primer viaje a la Argentina. Ahí comprobó en primera persona que esa pasión que pudo ver en su nuevo entorno con argentinos no solo es porque ellos se encuentran fuera de su tierra, sino que se trata de una característica de la sociedad en general y esto hace es lo que la hizo “enamorarse” del país.

Su presente hoy transcurre en Suecia, pero una idea ronda en sus cabezas constantemente: venir a vivir a la Argentina. Por supuesto que los factores negativos del país, como la economía y la inseguridad, los frenan. Pero, tal como muestran en sus videos virales, lo negativo tiene su parte positiva, en su caso es el amor y la fraternidad que se extiende en el suelo de Maradona y Messi.