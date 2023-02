Es colombiana, vive en Buenos Aires hace 7 años y reveló qué es lo único que no entiende de los argentinos: “¿No se dan cuenta?”

escuchar

Una mujer de Colombia viajó a la Argentina para desarrollar su talento artístico y se enamoró por completo de la cultura. Dayana Bermúdez no imaginó que su estadía en Buenos Aires se iba a extender por más de siete años por todo el amor que recibió. Sin embargo, hay una cuestión sobre el país que le genera una gran molestia y por la cual compartió un descargo en las redes sociales: la cantidad de ciudadanos que elogian y buscan emigrar a España. La publicación se volvió viral y la protagonista de esta historia dio más detalles en diálogo con LA NACION.

“No entiendo esa obsesión de algunos argentinos -no quiero generalizar-, con España. Parece la obsesión que tienen en Colombia con los Estados Unidos. ¿No se dan cuenta del país que tienen? Precisamente en Capital Federal… ¡La ciudad que tienen! Conozco Barcelona y varias ciudades más, pero la Argentina no tiene comparación con España. ¿Alguien me explica? No me digan que es la economía, porque hay cosas muy ricas, como por ejemplo en lo cultural. No tienen nada para envidiarle a nadie”, fue lo que dijo en un clip que compartió en su cuenta de TikTok @bermudezcortes_ y que causó revuelo.

La mujer se refirió sobre la extraña obsesión que los argentinos tienen con España

Tras la repercusión, y en declaraciones con este medio, dio más detalles de su estadía en el país e hizo hincapié sobre qué es lo que más la cautivó cuando llegó. “Vine hace 7 años, soy comunicadora social y periodista, vine a formarme como actriz y sabía que el lugar ideal para hacerlo era aquí. Argentina tiene cosas muy valiosas que yo nunca tuve y, respecto de mis intereses, la diversidad cultural que poseen es una de las cosas que más me llamó la atención. Otra cosa que me gusta mucho es la educación pública y gratuita que se imparte en general, siendo de las mejores. Esto nos llama mucho la atención a los que venimos de países con sistemas de educación y salud totalmente diferentes”, explicó.

Por otro lado, profundizó más en relación con el video viral que publicó y fue tajante: “Muchos tienen la fantasía de que en Europa van a vivir mejor y la mayoría van con visa de turista y se quedan a trabajar tomando el riesgo de ser deportados, maltratados y haciendo trabajos que en su país jamás harían. Tengo amigos que se fueron a España y por la crisis que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania no la están pasando bien ni allá ni acá ni en ningún lado”.

“Mi hermana emigró a los Estados Unidos y tiene un lindo auto, además de un departamento, pero trabaja 18 horas por día. Seguramente, económicamente le vaya mejor que a mí, pero dejó de lado sus sueños y reconoce que va a tener que trabajar a ese ritmo toda la vida para mantener ese nivel de vida. Veo mucha gente en la Argentina comparándose con países europeos y nunca lo hacen con países de Latinoamérica. No se dan cuenta de que de la región son quienes mejor están”, agregó en cuanto a las razones de la crítica que realizó.

Dayana Bermúdez vive en la Argentina desde hace 7 años Gentileza

La publicación recibió cientos de reacciones por parte de los usuarios argentinos quienes, por un lado, se mostraron agradecidos, y, por otro, le respondieron de manera contundente. “¡Qué hermosa sos, gracias por todas las palabras que dijiste sobre nosotros!”, le manifestó una joven. “Entre tantos reclamos y palabras negativas sobre el país, viniste a dar un poco de tranquilidad”, expresó otro.

Sin embargo, hubo quienes armaron un debate y argumentaron los motivos por los cuales mantienen un vínculo especial por Europa. “Cuando ganás 90 mil pesos al mes, que son 250 dólares, y no se puede acceder a nada, pensamos en eso”, sostuvo un usuario. “Es hermoso lo cultural, pero es importante pensar en lo económico. Sí, hay muchas cosas buenas, pero no se puede vivir con hambre”, acotó otro.

Algunos de los comentarios que Dayana recibió en el video viral Captura TikTok

El pensamiento que Dayana tiene sobre la economía en la Argentina

A través de otro clip que subió en la misma red social, y como respuesta a la cantidad de comentarios por parte de sus seguidores, la mujer fue clara y concisa con su mensaje.

“No me van a explicar a mí de economía, que vengo de Colombia. Más allá de los que se tienen que ir para conseguir más plata, en busca de otra oportunidad, me refiero a la obsesión que tienen por España en cuanto a lo cultural, lo exótico, que dicen que está más avanzado o hasta más hermoso incluso”, introdujo. “¿Qué? ¿En serio? Chicos, no saben el país que tienen, o sí, por algo son campeones del mundo… No me lo vengan a contar”, cerró.

En otra publicación hizo referencia a la personalidad de los argentinos, a quienes llenó de elogios. “En Colombia piensan algo diferente a lo que verdaderamente son. La primera cuestión que me encanta es que son las personas más emocionales y pasionales que conocí en mi vida”, destacó.

Dayana también habló sobre la personalidad de los argentinos

Por último, se refirió a la personalidad de los colombianos y trazó una diferencia. “Acá a los hombres no les importa mostrar sus emociones delante de quien sea y eso me encanta. Además, amo la tonada, tienen una forma linda de decir las cosas. Otra cosa es el sentido de pertenencia y el valor por lo nacional”, indicó. No obstante, hizo una salvedad “Excepto los que tienen una obsesión con España”.

En la actualidad, Bermúdez forma parte de la obra La madre de la patria, donde demuestra todo su talento como actriz. En simultáneo, utiliza otras redes sociales como Instagram y comparte parte de su vida a sus más de 50 mil seguidores, a quienes mantiene atentos con los recorridos que realiza por la Argentina y otras partes del mundo.