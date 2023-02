Emigró a Irlanda y triunfa con un proyecto made in Argentina que no para de crecer, pero advierte: “No es fácil”

escuchar

Agotada de la rutina en la Argentina, Antonella Ortiz (31) tomó una decisión que le cambió la vida. En abril de 2019, y con muchas ansias, pensó que la idea de ir a probar suerte a Europa era posible. Con el objetivo de encontrar una mejor estabilidad económica y afianzar el inglés, abandonó Buenos Aires y tomó un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia lo que sería su nueva casa. Hoy en día utiliza las plataformas virtuales para mostrar cómo es su vida allí y busca cumplir otro desafío: que todos conozcan el sitio que, junto a otros compatriotas, creó en Irlanda. “Acá te abren las puertas fácilmente, no se siente esa discriminación por ser latino”, comentó en diálogo con LA NACION.

Hace unos años, de un día para el otro, la joven pidió en su trabajo hacer home office, una modalidad que no era tan habitual. Tenía un cargo en el rubro de los medios audiovisuales, pero estaba recibida como licenciada en relaciones públicas institucionales y disfrutaba de explotar una de sus mayores pasiones: el canto. Según explicó, el motivo por el cual tomó la decisión de dar un giro a su vida fue por la situación que se vive en el país, diversas inquietudes personales y una combinación de puntos positivos que la llevaron a ir por ese camino.

Antonella Ortiz se instaló en el año 2019 en Dublín, Irlanda Gentileza

“Irlanda era el país que te permitía ir sin ciudadanía europea y sacar visa de estudiante. Quería estar varios meses en un lugar que me permitiera trabajar y estudiar al mismo tiempo. Londres no lo permitía, y otros sitios que tenía en mente también eran muy rigurosos. Hoy por hoy logré la ciudadanía porque viví en Italia y la tramité, pero en ese momento era la forma más fácil de llegar a Europa”, recordó en diálogo con LA NACION.

Inmediatamente, se comunicó con la empresa donde trabajaba, coordinaron los proyectos a realizar y se despidió de Buenos Aires. “Tenía un lugar estable y ellos mismos me ofrecieron seguir de manera remota. En ese entonces no existía esa modalidad, que después se puso de moda con la pandemia de Covid-19. A los meses volví al país para renunciar porque decidí renovar mi visa y quedarme en Dublín, pero estoy agradecida por esa posibilidad que me dieron, con el cambio de horarios y todo lo que implicaba”, expresó.

A pesar de su corta edad -27 años en aquel entonces- sentía que la rutina no la beneficiaba a nivel personal y no quería continuar con ese ritmo tan monótono. Sin embargo, aclaró: “Tomar la decisión nunca es fácil, en el momento que ya volás hacia el destino es cuando te tiemblan las piernas, te preguntás si hiciste bien o no y muchas cuestiones más”.

El primer impacto que sintió al pisar Dublín

Apenas puso un pie en la capital de Irlanda, quedó fascinada. En principio, caminó por todos los puntos turísticos, visitó otros lugares cercanos y encontró a personas que la ayudaron en el trayecto. Pero, también presenció algo que no lo tuvo en cuenta antes del viaje: las desfavorables condiciones meteorológicas.

Antonella dijo que el primer impacto que sintió en Dublín fue el clima Gentileza

“Me impactó mucho por el tema climático. Es muy gris, hay llovizna y viento, y yo amo el verano. A su vez, la parte cultural también la observás, en especial por el idioma y el contacto con los irlandeses. Ellos son muy amigables, pero el punto de encuentro es en el bar, no es como la Argentina que todos toman mate en las casas, en ese sentido son más cuidadosos de la intimidad de su hogar. Tampoco tienen ese posicionamiento que tiene el argentino en cuanto a lo político o el fútbol”, sostuvo.

Si bien algunas cuestiones no las tuvo en cuenta en la agenda, coincide en que obtuvo posibilidades que nunca imaginó. “Sea que tengas pasaporte europeo o no -salvo que tomes una alternativa de visa working holiday, se consigue trabajo rápido. Irlanda te abre las puertas fácilmente, no se siente esa discriminación por ser latino. Dublín es cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo, es multicultural y tiene una apertura que permite que uno traiga el soporte”, detalló.

Un espacio argentino en pleno Dublín

Como una estrategia para no extrañar las costumbres de la Argentina, Antonella reveló que compra productos 100% nacionales en South American Shop, quienes venden desde yerba, dulce de leche, hasta el popular fernet. Asimismo, se encuentra feliz y unida con otros expatriados gracias al grupo llamado “La Peña Folclórica”, creado por Gustavo Ecclesia.

Antonella junto a otros argentinos en "la peña folclórica" Gentileza

“Junto a otros argentinos estamos en la movida y es un punto de encuentro que crece cada vez más. Es el boca en boca, tiene el objetivo de tener un punto de encuentro para comer empanadas típicas, escuchar nuestra música… Nos une a todos. Hay ciudadanos de todas las provincias, están emocionados por tener ese lugar que creen imposible en Irlanda. A su vez, asistieron músicos argentinos como Los Nocheros, este año vienen Los Tekis, Los Cafres y La Konga”, enumeró.

Los Tekis estarán por primera vez en Dublin este 25 de mayo en Tramline Captura Facebook

Fue tal la confianza que generaron en los hogareños, que todos ellos también se encuentran enérgicos por todo lo que se generó: “La movida crece cada vez más, estamos agradecidos. Hay personas que aprenden a bailar una chacarera, escuchar una zamba o bailar el gato. Se hace sumamente divertido, es una posibilidad hermosa, hay muchos músicos argentinos, es un apoyo para que esta peña continúe”.

Por su parte, Antonella desarrolla todo su talento arriba del escenario a través de su voz: “Participo de todas las peñas. Yo cantaba en la Argentina, iba a varios torneos juveniles. Esta posibilidad surgió por medio de la mamá de Gustavo, y me pareció muy lindo porque que es llevar lo nuestro a un país que desconoce totalmente nuestras costumbres”.

La peña folclórica el 9 de julio de 2022, en Irlanda

Extrañar a la Argentina y a sus seres queridos

Si bien se encuentra cómoda en el lugar que eligió, explicó que en ocasiones siente a flor de piel el temperamento propio del argentino, que lo distingue de los europeos. “Por momentos uno reniega del país, aunque nunca querés escuchar que alguien de afuera nos critique. No solo se extraña lo familiar, sino las costumbres”, precisó.

Asimismo, dijo que en diciembre del 2022 volvió a su lugar de origen por el Mundial y fue un mes en el que vivió un sinfín de emociones: “No solo porque ganamos el final, sino por la manera de vivir las cosas, que no se ve en otra parte del mundo. Soy argentina en cualquier parte, con la pasión, el trato del uno a uno… Logré generar eso con el grupo de argentinos en Irlanda”.

Agradecida del trato que recibió en Irlanda, también busca que otros argentinos tengan una experiencia similar a la hora de emigrar Gentileza

Como una manera de reflexionar acerca de todo lo que vivió hasta ahora, les dejó un mensaje a aquellos que tienen el mismo objetivo que cumplió.

“Es algo personal, ya que no es fácil emigrar, Hay personas que van y no se hallan con la cultura de otro país, pero es una posibilidad que no se deberían perder. Así sea por poco lapso, te cambia internamente y te ayuda profesionalmente, te adaptás a las circunstancias, ves otras posibilidades en el mundo y te das cuenta de que llegando a otro lado, los problemas pasan a ser vistos desde otro punto. Desde mi punto de vista es la experiencia y revalorizar vínculos. En muchos puntos suma”, subrayó.

A pesar de que hoy elige transitar ese camino de vida, admite que no tiene planeado quedarse permanentemente en Dublín y su objetivo, más adelante, es instalarse en España. Sin embargo, también asegura que en la Argentina siempre estará su lugar más importante y las personas que más aprecia.

Con todos estos pasos recorridos, mira para atrás y no se arrepiente de nada, ni tampoco se olvida de sus raíces que tanto la ayudaron a ser como es en la actualidad.