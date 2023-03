Es argentina, emigró a Europa y abrió un debate sobre el arrepentimiento: “Es un tema polémico”

escuchar

Las personas que toman la decisión de emigrar con el objetivo de conseguir nuevas oportunidades o simplemente por el hecho de experimentar algo distinto se ven envueltas en un sinfín de interrogantes: el destino escogido, si será económicamente rentable y hasta cómo los impactará la cultura. Si bien muchos no se arrepienten a la hora de tomar la decisión, hay otros que se apresuran, pero logran reflexionar acerca del camino elegido. El caso de Daniela Torviso es uno de ellos. Desde que era joven supo que iba a cumplir uno de sus mayores anhelos: vivir en un lugar en el que se sintiera 100% cómoda. Sin embargo, una vez que lo ideó y emprendió, las cosas no salieron como ella esperaba. A la distancia, y en diálogo con LA NACION, aseguró: “Lo que más me gusta del lugar donde estoy es sentirme en casa”.

Una vez que supo cuál era su sueño, la joven emprendió un trayecto envuelto en un sinfín de emociones. Tenía claro que ese era el estilo de vida que quería llevar. “La idea de emigrar estuvo en mi vida casi desde que tengo memoria. Con solo 3 años viendo un programa de viajes me enamoré de Holanda cuando vi sus campos de tulipanes y “cosas raras” que se podían comprar en el supermercado. Recuerdo que le dije a mi mamá que quería viajar para conocer ese lugar”, destacó.

En el 2022, cumplió el objetivo de realizar la ciudadanía italiana Instagram

La motivación principal de Daniela surgió a raíz de sus ganas de viajar y conocer nuevos sitios: “Amo ir sobre todo a Europa y además tengo una conexión fuerte con ese continente porque mis cuatro abuelos eran europeos”. En el 2022 llevó a cabo el plan y voló desde el Aeropuerto Internacional Ezeiza hacia el sur de Italia.

“Fui con el objetivo de hacer la ciudadanía italiana. Además, es con mi bisabuelo italiano (Giuseppe) con quien más raíces encuentro. Vivió una típica y fascinante historia de un inmigrante, vino a la Argentina sin nada, se radicó en La Boca, más tarde en Avellaneda y construyó todo desde cero. Tengo cientos de fotos de él y todas sus costumbres en mi día a día. Por último, descubrí que tenía familia y fui a conocerla”, explicó.

Si bien al principio estaba llena de expectativas, hay ciertas cuestiones que no tuvo en cuenta. Por ese motivo, su vida dio otro giro radical: “Fue simple la decisión, pero quizás no tomé en cuenta todos los aspectos que quedan implicados en emigrar. Al principio fue como uno más de mis viajes, pero cuando tuve el pasaporte en la mano sentí que mis planes habían cambiado. Pensaba irme a Dinamarca o España y quedarme, pero después de meses de espera y diferentes cosas que sucedieron en mi vida en Italia, decidí volver a Argentina para reacomodar mis ideas y deseos”.

“Es algo que había intentado y deseado por mucho tiempo y ahora que había dejado de ser un sueño para ser una realidad, me encontré confundida sobre lo que quería. Me tuve que hacer cargo de que en ese momento no quería emigrar y que quería volver a la Argentina con la idea de reprogramarme”, detalló sobre el momento en el que, al instalarse en el destino elegido, surgieron muchos más interrogantes que certezas.

Una vez que llegó al destino elegido, surgieron cientos de preguntas en Daniela Gentileza

“Mi vida en la Argentina era y es linda. Soy abogada y trabajo de forma independiente junto con mi hermano. Trato de hacer todos los viajes y escapadas que puedo tanto con mi novio como con amigas”, aclaró.

El debate sobre el arrepentimiento a la hora de emigrar

Hace pocas semanas, un clip que Torviso compartió en su cuenta de TikTok se volvió viral y abrió un diálogo entre cientos de usuarios que opinaron respecto de emigrar. Allí, habló de su experiencia y los motivos por los cuales se arrepintió cuando llegó a Italia.

“La cosa es que desde acá idealizaba, cuando esté allá voy a viajar, comer rico, conocer gente nueva… Y la realidad es que en una parte fue así, pero en otra no. Fui a conocer a mi familia, la cosa es que durante un mes estuvo todo bien, después muy mal, me desgastó mucho. No hay trabajo en el sur de Italia, por lo menos en mi experiencia. La barrera del idioma al principio es heavy, no es todo como uno lo piensa. Son parecidos a los argentinos, pero más fríos, tienen otro humor y otra idiosincrasia. A la larga, te empezás a sentir un extraño y te desgasta un montón. Tenía muchas ideas para ir a otros países, y la realidad es que estaba tan quemada que solo pensé en volver a casa”, aseveró en el video.

Habló del arrepentimiento a la hora de emigrar

En relación con sus dichos, y en conversación con en este medio, aseguró: “Quise abrir debate sobre el tema de los argentinos que emigran porque cuando me fui recibí muchísimas críticas, así que, cuando volví, intenté entender el por qué de esta “demonización” hacia quienes quieren vivir en el exterior. Muchas personas me aplaudieron por volver, pero la realidad es que tengo pensado intentar emigrar de nuevo este año, entonces se me viene a la mente la pregunta de si me van a castigar cuando me vaya”.

En línea con esto, expresó que hay un trasfondo profundo en el tema. “¿Por qué debería estar bien o mal emigrar? Si todos tenemos libertad de elegir cómo vivir nuestra vida, no se entiende por qué se critica tanto a quienes decidimos ir a vivir esa experiencia. Suelo ver que se tiende a incorporar en este tema cosas que no tienen nada que ver como patriotismo o política. Este tema está íntimamente conectado con otro fenómeno que solo vi en la Argentina y es la crítica a la persona que le gusta viajar”, reflexionó.

Por otro lado, subrayó que es algo que percibe desde hace varios años y por eso quiere entender su raíz: “¿Por qué se castiga a quienes quieren viajar? Una persona decide gastar su dinero comprando ropa, un auto o saliendo a comer afuera y yo lo gasto en viajes, ¿no es lo mismo? Seguiré pensando en este tema porque estoy cansada de dar explicaciones sobre por qué viajo y cómo hago”.

Para Daniela, hay un trasfondo profundo respecto de emigrar Gentileza

Lo que más extraña de la Argentina a la hora de encontrarse lejos

Si bien se encuentra cómoda con la decisión que eligió y con el hecho de alejarse a miles de kilómetros, explicó que en ocasiones extraña el paisaje argentino: “También a mi familia y muchas veces el caos y la belleza de la ciudad de Buenos Aires. Mi plan es volver al menos una vez en el año, pero no hago planes a largo plazo. Por ahora planifico mi próximo intento de emigrar”.

Como una manera de reflexionar acerca de todo lo que vivió hasta ahora, se dirigió hacia aquellos que tienen el mismo objetivo que cumplió: “Considero que si quieren vivir en otro país, esas ganas bastan para hacerlo. No importan los motivos y no hay por qué dar explicaciones. Que no se queden con los obstáculos, pero que se armen de paciencia. Sobre todo, si un plan no se dio como esperas, siempre se le puede dar una vuelta y armar otro plan como me pasó a mí. Hace unos meses no era mi momento de quedarme en Europa y ahora siento que si”.

Con todo este trayecto recorrido, hoy en día Daniela no se arrepiente de lo realizado, como tampoco se olvida de las experiencias que tanto la ayudaron a crecer y salir adelante en todo lo que se propuso.