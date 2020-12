Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2020 • 22:25

Guillermo Storni (41) es diseñador gráfico y Noelia Veltri es periodista (37). Desde hace nueve años que son marido y mujer. Y tienen una nena de dos años y medio.

Hasta hace no mucho tiempo cada uno trabajaba en su profesión y no les iba nada mal. Desde 2002 que Noelia lo hace en forma freelance, desempeñándose en lugares que le gustan mucho y pudiendo escribir de los temas más variados, como ella misma cuenta. Sin embargo, hacia fines de 2018 y principios de 2019 fueron "meses difíciles" y sumado a su reciente maternidad, necesitaba otra cosa en donde "poner la cabeza". Guillermo, por su parte, siempre tuvo la suerte de desempeñarse con empresas grandes, aunque dice que tenía la deuda pendiente de hacer algo relacionado con la decoración, con el arte digital y con el plasmar imágenes propias.

Como habían hecho algunos vinilos para su casa y para la oficina y tuvieron muchísima aceptación entre familiares y amigos, comenzaron a pensar en la posibilidad de crear un emprendimiento relacionado con eso que a los dos les apasiona. Y, casi sin darse cuenta, ambos dejaron sus profesiones de lado para apostar 100% a este proyecto en pareja.

El vinilo que diseñaron para la pieza de su hija

"Tenemos prácticamente vinilo en todos los ambientes. Nos encanta pensar cada uno de ellos en función de los colores que predominan en la deco, pero también de acuerdo a los gustos de todos los que vivimos en casa. Inclusive, tenemos un medidor para anotar la evolución de la estatura de nuestra hija", dice Guillermo.

Manos a la obra

A principios de 2019 comenzaron a madurar la idea y en julio se largaron con Rollo, una empresa de diseño de interiores que busca llevar el arte y las ideas de cada cliente a sus casas, según explican.

"Es un emprendimiento de diseño, venta y colocación de vinilos autoadhesivos. Nosotros hacemos todo: desde pensar y diseñar las imágenes y diferentes diseños, hasta la impresión y colocación -en caso que el cliente lo desee- pasando por la difusión en redes y a través del e-commerce y por ende la comercialización, que está a mí cargo", expresa Noelia.

Noelia y Guillermo cuentan que a la hora de empezar con el emprendimiento no contaban con los conocimientos específicos (respecto a materiales y medidas), pero tuvieron reuniones con proveedores y colocadores, además de hacer una investigación de mercado sobre lo que ya existía en el rubro.

En plena colación del vinilo en la casa de un cliente

"De lo que sí sabíamos era de todo lo referente a la producción gráfica, las variantes y combinaciones de colores y el desarrollo de originales por Guillermo; así como también de lo que tiene que ver con redes, difusión y prensa por mí", aclara Noelia.

De boca en boca

Noelia y Guillermo empezaron con el proyecto de boca en boca y dicen que fueron creciendo, especialmente, gracias a Instagram (@rollointeriores). "Siguiendo con esto del boca en boca, para nosotros es una gran vidriera que cada rollo que colocamos se vea en las casas de los clientes y que ellos nos recomienden. Por suerte, pasa muchísimo así como también tenemos clientes que ya colocaron dos, tres y hasta cuatro vinilos en diferentes oportunidades", se enorgullece Guillermo.

¿Cómo es el trabajo diario?

A la hora de hablar de su nuevo trabajo, Noelia y Guillermo lo hacen con mucha pasión, la misma que le colocan todos los días a su emprendimiento. "Todos los días estamos pensando y armando diseños nuevos. También le ponemos mucho a los posteos de redes sociales y, además, nos encargamos de que todo esté inmediatamente cargado en la web para la gente que compra por ese canal. Además, en cuanto tenemos un pedido o solicitud la contestamos inmediatamente porque creemos que eso es clave para el cliente. Por otro lado, organizamos los pedidos en función de si tenemos que despachar o enviar a nuestro colocador de confianza, y por supuesto de cuáles son los primeros que hay que diseñar y hacer a medida para enviar a imprenta", añade Noelia.

A la hora de la división de tareas, Noelia se encarga de la difusión, venta, contacto con el cliente y con el colocador y Guillermo de diseñar, buscar o generar las imágenes, ilustrar, etc. "A veces, nos pasa que solemos llevar el tema del trabajo a casa y eso no necesariamente es malo, al menos para nosotros. Siempre y cuando no interfiera con espacios o momentos de ocio y sobre todo con aquellos dedicados a nuestra hija", dice Noelia.

Triplicaron los ingresos durante la cuarentena

Cuando arrancó el Aislamiento Preventivo y Obligatorio Noelia y Guillermo, confiesan, tuvieron mucho miedo de que todo lo que fueron cosechando durante 2019 se derrumbara como un castillo de naipes.

"Sin embargo, eso no nos paralizó y nos decidimos a hacer el e-commerce que nos había quedado relegado por el entusiasmo inicial. Y para nuestra sorpresa en plena pandemia logramos triplicar los ingresos. Creemos que tiene que ver con que la gente estuvo y está más en la casa. El concepto de hogar cambió. Ahora sabemos que esto puede pasar, que probablemente se repita e inclusive hay mucha gente que ya no volverá a las oficinas. Con lo cual, el tiempo en casa de prolonga y eso ayuda a que quieras invertir tiempo y dinero en verla más linda. Además, nunca dejamos de ofrecer cosas, de mostrarle opciones lindas a la gente y de trabajar con protocolos y responsabilidad", se entusiasma Guillermo.

Noelia y Guillermo se casaron en 2011 y tienen una nena de dos años y medio

A la hora de plantearse objetivos para el mediano y el largo plazo con este emprendimiento, la idea es ampliar la línea deco para el hogar con cortinas de baño, manteles e individuales. "También vamos a seguir haciendo crecer nuestra especialidad, que son los murales, con otros tipos de texturas, además del vinilo autoadhesivo".

A un año y medio de haberse embarcado en Rollo, los dos coinciden en que están muy conformes y contentos con haberse animado a arriesgar en pos de este crecimiento laboral y la posibilidad de hacerlo juntos. "Por supuesto que amo mi profesión y de vez en cuando escribo alguna nota, pero los dos sabemos que Rollo es como un segundo hijo y por eso le ponemos todo", cierra Noelia.