El Feng Shui coincide: hay que colocar un recipiente con sal en la casa para traer la prosperidad en agosto

En la milenaria práctica china del Feng Shui, la sal es un ingrediente con gran simbolismo para las energías. Por eso, es costumbre colocar un recipiente con sal en lugares estratégicos del hogar para atraer la prosperidad y liberar las malas energías acumuladas.

Agosto es un mes estratégico en el calendario oriental en el que se renuevan los flujos para atraer la abundancia y catalizar la energía acumulada y neutralizar las vibraciones estancadas.

¿Por qué la sal marina activa las energías económicas?

La sal marina o sal gruesa es comúnmente utilizada en el Feng Shui porque simboliza purificación de las energías, limpieza y protección. Se utiliza para renovar el ambiente de cargas energéticas negativas.

El sitio ideal para colocar el recipiente con sal gruesa es en el sector Sureste de la casa. Esta zona es clave para la prosperidad y el crecimiento económico

¿Dónde ubicar la sal marina estratégicamente en agosto?

De acuerdo con portales de Feng Shui como Feng Shui Society (UK), el sitio ideal para colocar el recipiente con sal gruesa es en el sector Sureste de la casa. Esta zona es clave para la prosperidad y el crecimiento económico.

En el salón principal o recibidor: Coloque el recipiente de sal en la esquina Sureste de la entrada o de la sala principal.

Coloque el recipiente de sal en la esquina Sureste de la entrada o de la sala principal. Cerca de la puerta de entrada: Si el Sureste no es accesible, coloque el recipiente a la derecha de la puerta principal (mirando desde el interior).

Si el Sureste no es accesible, coloque el recipiente a la derecha de la puerta principal (mirando desde el interior). Elevación adecuada: Evite colocar el recipiente directamente sobre el suelo.

Agosto es un mes estratégico en el calendario oriental en el que se renuevan los flujos para atraer la abundancia y catalizar la energía acumulada y neutralizar las vibraciones estancadas

Paso a paso para preparar correctamente el ritual

Es necesario tener el hogar limpio y despejado de objetos que interfieran con la energía. Siga estos pasos:

Seleccione un recipiente de barro, cerámica o preferiblemente de vidrio.

Aplique tres cuartas partes de sal marina gruesa o sal rosada; no utilice sal refinada de cocina.

Puede colocar seis monedas chinas o de alto valor para activar la atracción financiera.

Cada mes debe cambiar la sal y las monedas para renovar las energías acumuladas.

Por Álvaro Richard Real Martínez