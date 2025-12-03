El futuro del trabajo: 9 términos laborales que marcan al 2026, un resumen de lo que se habla en las oficinas

LA NACION Escuchar Nota

El mundo del trabajo se está transformando más rápido que nunca, impulsado por el veloz progreso tecnológico, las expectativas sociales en constante evolución y las demandas cambiantes de los empleados. A medida que se acerca el 2026, una serie de tendencias emergentes están a punto de remodelar el panorama de los Recursos Humanos. Desde modelos de trabajo alternativos hasta estrategias de productividad de vanguardia, estos desarrollos cambiarán fundamentalmente nuestro punto de vista sobre el trabajo y la colaboración. Y de todo eso se habla en estos días. ¿Qué tendencia ves a tu alrededor?

El gran aplanamiento

¿Se acaban las jerarquías corporativas? Según los datos de La última tendencia en el lugar de trabajo, el Gran Aplanamiento, o “great flattening", se trata de romper las capas de management tradicionales. Las empresas están eliminando a los intermediarios para reducir costos y acelerar los procesos, dando a los empleados más libertad para destacarse. La gran pregunta es: ¿este movimiento conducirá a un equipo más eficiente y empoderado, o simplemente creará más caos?

Salario emocional

Con un mercado laboral desafiante y presupuestos de contratación más ajustados, los aumentos salariales garantizados no siempre están sobre la mesa. Así que, mientras los líderes de RRHH ven esto como un desafío para retener y atraer al mejor talento, podría ser el momento de apostar por un salario emocional. ¿De qué se trata?. En el competitivo mercado laboral actual, los mejores empleadores ofrecen más que un cheque de pago: ofrecen un paquete integral que satisface las diversas necesidades de los empleados. Eso es un salario emocional, y podría ser el aumento más valioso que los empleadores pueden ofrecer.

Aferrarse al trabajo es una manera de valorar la estabilidad más que la ambición en el desarrollo profesional. Shutterstock

Job Hugging: aferrarse al trabajo

La era del “job hopping” o “cambio constante de trabajo” ha terminado oficialmente. ¿La nueva tendencia?: el “job hugging”, aferrarse al trabajo. En lugar de abandonar el barco en busca de salarios más altos, los empleados se aferran a sus puestos actuales, y no por lealtad. Este fenómeno es una respuesta directa a una economía inestable, destacando una nueva realidad laboral donde la estabilidad se ha vuelto más valiosa que el avance profesional. Es el cambio definitivo de la ambición a la seguridad.

Test de retención

¿Listo para el drama laboral definitivo? La “prueba de retención” es la nueva tendencia que está sacudiendo las culturas corporativas. Popularizada por Netflix, esta estrategia brutal pero efectiva les hace a los Gerentes una pregunta simple: “Si uno de los miembros de tu equipo renunciara, ¿lucharías para retenerlo?”. Es una fórmula de alto riesgo para que las empresas eliminen el ruido y se centren en sus mejores talentos. Es una idea simple que podría cambiar tu carrera.

Culture rot o Deterioro de la cultura

El asesino silencioso de la moral de las empresas. Esta tendencia refleja cómo un ambiente de trabajo saludable se deteriora lentamente de adentro hacia afuera, a menudo de manera desapercibida para quienes están a cargo. Es la razón de la alta rotación de empleados y la baja moral, manifestándose como una falta de confianza y comunicación entre los equipos.

Micro-turnos

El “micro-shifting”, o micro-turnos, es la nueva tendencia en flexibilidad. Dividir la jornada de 9 a 6 en pequeños bloques para que la vida y el trabajo fluyan con mayor suavidad. Se trata de cambiar los horarios rígidos por ráfagas de trabajo cortas y enfocadas que dejen espacio para llevar a los niños a la escuela, hacer ejercicio o simplemente tomar un respiro, un equilibrio más inteligente para la jornada laboral moderna.

Decir “no” a ser jefe

¡Adiós a la renuncia silenciosa! Llegó una nueva tendencia en el lugar de trabajo, y se llama "unbossing consciente”. Aquí es donde los empleados de la Generación Z optan deliberadamente por no asumir los roles de gestión tradicionales. En lugar de escalar la escalera corporativa y asumir el estrés de ser un jefe, eligen centrarse en un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y encontrar influencia sin el agotamiento. Es un cambio fundamental en lo que significa el éxito, lo que obliga a las empresas a repensar toda su línea de liderazgo.

Encontrar influenciar sin el agotamiento, como no querer ser jefe, es un cambio fundamental en lo que significa el éxito en las empresas. Shutterstock

Sprints de resiliencia

Más allá de sesiones de mindfulness, se están probando los “sprints de resiliencia”: reuniones breves y periódicas en las que los equipos comparten rápidamente pérdidas, lecciones aprendidas o pequeñas victorias, generando empatía y adaptabilidad conjunta ante cambios repentinos (por ejemplo, un fallo de producto o una crisis con un cliente). Se trata de un enfoque preventivo para evitar el agotamiento colectivo.

Envidia de LinkedIn

¿Conoces esa sensación cuando estás revisando LinkedIn y parece que todo el mundo está siendo ascendido, lanzando una nueva startup o cerrando un gran trato, excepto tú? Eso es la “envidia de LinkedIn”. Esta tendencia describe el sentimiento de insuficiencia y celos profesionales que surge al comparar tu propia carrera con los momentos destacados, perfectamente seleccionados, de otros en la plataforma. Es un recordatorio de que, si bien las redes sociales muestran las victorias de todos, rara vez revelan las dificultades detrás de escena.

*Las tendencias son resultado del trabajo de mapeo realizado por Deel, empresa global en RRHH.