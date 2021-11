Un hombre que nadaba en el lago do Amor en Campo Grande, Brasil, fue sorprendido por un cocodrilo que lo persiguió y mordió su brazo. El terrible momento quedó registrado por un turista que estaba por la zona y que no dudó en tomar su celular y comenzar a filmar. Las imágenes no tardaron en viralizarse.

Willyan Caetano es el nombre del turista que, al ver al hombre meterse en el lago, comenzó a filmar la secuencia. “Entró al agua y se puso a nadar en el lugar donde está prohibido el ingreso”, relató. Según el testigo, la persona intentó nadar más rápido al percatarse que el animal se le acercaba. Las imágenes muestran al cocodrilo en línea recta hacia el nadador hasta que le muerde el brazo.

El impresionante ataque de un cocodrilo a un hombre en un lago de Brasil

“De repente, para mi sorpresa, un caimán comienza a perseguirlo. Trató de nadar rápido para escapar, pero el caimán logró alcanzarlo y le dio un mordisco. El hombre logró salir del agua con el brazo ensangrentado y muy asustado, diciendo que no sabía que había un caimán”, detalló el turista en declaraciones al medio local G1.globo.com.

Otras personas que estaban cerca fueron las que llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencia después del ataque. El nadador resultó ileso, salvo heridas leves en el brazo. Según Garapeira Marinalva da Silva, a cargo de un puesto de jugo de caña de azúcar en el Lago do Amor durante los últimos cinco años, esta es la primera vez que alguien entra al agua a nadar. El lugar es conocido por la presencia de cocodrilos. “A veces, los niños van allí, pero luego les decimos que hay un caimán y que está sucio y regresan”, manifestó en declaraciones al sitio Campo Grande News.

El caimán, también conocido lagarto negro o yacaré, puede llegar a medir entre uno y dos metros y a pesar 60 kilos en la edad adulta. Es relativamente fácil de reconocer porque el hocico tiene forma de “U”. En cuanto a la cola, es muy gruesa y fuerte, hasta el punto de que representa el 30% del total de su volumen corporal.

Imagen ilustrativa. El hombre se salvó de milagro del ataque del animal (Foto AP/Gerald Herbert, file)

Tras el accidente ocurrido a finales de octubre, se volvió a abrir el debate sobre la falta de señales que adviertan de los peligros en el lago. Aunque la zona es conocida por los lugareños y hay múltiples señales que alertan, la señalización volverá a ser repasada para evitar una tragedia.