El incómodo momento que vivió un turista en un vagón para mujeres en un subte de México

escuchar

Recientemente, en redes sociales se difundió un video que muestra a un hombre extranjero que, por desconocimiento, se subió al vagón exclusivo para mujeres en el metro de la Ciudad de México, México. En este país el acoso hacia las mujeres es un gran problema y por esta razón el gobierno implementó ciertas estrategias para contrarrestar estas dinámicas, como el vagón exclusivo.

Sin embargo, la grabación del extranjero que circula en TikTok, generó gran rechazó e indignación. Ya que, en principio, se puede ver como las pasajeras del transporte público empiezan a molestar al hombre y hacerle todo tipo de comentarios hablando de su aspecto físico.

”Me preguntó si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres”, fue la leyenda que escribió la usuaria de la red social china en su video. Aunque no se detalló en que estación abordó, se puede ver que estaban viajando en la Línea 9 del metro.

También, se puede saber que viajó durante la hora más congestionada de la ruta de Tacubaya — Pantitlán. En ese sentido, en el momento que abordó el vagón de mujeres, este estaba repleto.

Metro de Ciudad de México (Foto: iStock)

Inmediatamente, la mujeres empezaron a halagar su apariencia física y decirle varios piropos. Asimismo, como el hombre era más alto que las demás pasajeras, las jóvenes y señoras a su alrededor empezaron a chiflar y a reírse por la peculiar vista del extranjero. “¡Wuu!”, “a conocer de a gratis”, “fuera ropa, fuera ropa”, fueron algunas de las frases que le gritaban.

Incluso, algunas de ellas cantaron el tema “Bandido” de Ana Bárbara, la parte que dice “te esperaré bandido, te atraparé bandido, te lo juro”.

Por otro lado, la persona que grabó este clip aseguró que las mujeres del vagón no dejaron que se bajara el extranjero porque “estaba muy guapo”. En ese momento, se puede escuchar que decían: “Zorr* no te lo lleves, zorr* no te lo lleves”.

Además, otro detalle que causó risas en las presentes fue que una joven que estaba junto a él, levantó su pierna e intentó “abrazar” al extranjero, quien movió la cabeza de un lado al otro.

El video se dio a conocer a través de TikTok

La grabación se ha vuelto bastante popular en redes sociales, hasta el momento acumuló más de un millón de reproducciones y miles de comentarios de los usuarios, los cuales en su mayoría rechazaron los actos de las protagonistas.

”Y las autoridades, qué, me decepcionan y eso que ya hasta metieron a los del chaleco naranja”; “se veía muy incómodo el muchacho”; “Ok, pero si hubiera sido cualquier otro chavo/señor de México no hubieran reaccionado de la misma forma”, se lee en los comentarios.

El Tiempo (Colombia)