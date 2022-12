El inesperado revés que sufrieron Harry y Meghan con William tras el estreno del documental en Netflix

escuchar

Mientras que Harry guardaba la esperanza de que su documental pudiera provocar la reconciliación con su hermano y con su padre, el príncipe William aseguró que nunca verá el programa de Netflix. De hecho, el príncipe de Gales les pidió a sus amigos que tampoco lo vieran y que no emitieran ningún comentario para evitar que la producción tome mayor protagonismo.

Según el diario británico Daily Mail, William se encuentra más interesado en “mirar hacia el futuro” y “seguir adelante con el trabajo”, en cambio de ser parte de una guerra “ojo por ojo” con los duques de Sussex.

A su vez, de acuerdo con una persona allegada a la casa real, el rey Carlos y la reina consorte Camilla tampoco sentirían curiosidad por enterarse de los dichos de Harry y Meghan en el documental. Sin embargo, la misma fuente aseguró que la familia real se encuentra al tanto de las declaraciones de los duques en la producción audiovisual.

Con su documental, Harry y Meghan esperaban abrir un camino de reconciliación con el príncipe William y el rey Carlos III

De acuerdo con una fuente citada por el Daily Star, Harry esperaba que su hermano y su padre pudieran ver la serie documental para tener una mejor idea de lo que él y Meghan tuvieron que pasar. Su idea, absolutamente contraria a los dichos del príncipe William, era que el programa pudiera crear un camino de reconciliación con ellos.

La fuente continuó: “Esperan que pueda generar una mayor comprensión por parte del rey y los príncipes de Gales de cómo se sienten Harry y Meghan sobre sus experiencias en Inglaterra. Harry conserva la esperanza de una reconciliación. Ama a su padre y a su hermano, sin importar lo que piense la gente”.

William dijo que jamás mirará la serie de su hermano HANNAH MCKAY - POOL

Por otro lado, fuentes reales han desmentido las declaraciones de Meghan acerca de que nadie la ayudó a prepararse para la vida real. En el documental, la exactriz aseguró que “no recibió consejos ni instrucciones” sobre cómo afrontar su cambio de estatus. Meghan cuenta que no sabía qué ropa usar para eventos oficiales, que tuvo que googlear el himno nacional y que no tenía idea acerca de cómo hacer una reverencia.

Sin embargo, al parecer, de acuerdo con otra fuente real, Meghan recibió un documento de treinta puntos por parte del secretario privado de Harry, Ed Lane Fox, respecto de su futuro rol seis meses antes de la boda y, además, se le dio una lista de expertos que podrían ayudarla.

Meghan Markle también asegura en el programa que desde la corona no le permitieron invitar a su boda a su sobrina Ashleigh Hale, hija de su medio hermana Samantha Markle. “Eso simplemente no sucedió”, le dijo una fuente al Sunday Times. “Nunca le indicamos a quién podía invitar o no a la celebración del matrimonio”.

En el capítulo dos, la duquesa de Sussex también recordó cómo fue su primer encuentro con los príncipes de Gales: “Vinieron William y Kate a cenar y yo iba descalza y en jeans”, contó acerca de la primera comida con ellos. “Supongo que rápidamente entendí que la formalidad del exterior continúa en el interior”.

Tras el lanzamiento del documental, en el Reino Unido son mayoría los que piensan que los Sussex deberían ser despojados de sus títulos reales. Según una encuesta realizada por el Daily Mail, el 44% de los británicos creen que deberían perder sus títulos, mientras que solo el 19% no está de acuerdo. A su vez, un 42% opina que el príncipe Harry tendría que ser excluido de la línea de sucesión al trono. Respecto de la coronación del rey Carlos III el próximo 6 de mayo, un 28% dijo que no se les debería permitir estar en el importante evento.

LA NACION