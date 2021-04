Una experta en realeza reveló quién hizo el comentario racista sobre el hijo de Meghan y Harry

Lady Colin Campbell, una reconocida figura de los medios británicos, contó públicamente que una fuente real le reveló quién fue el miembro de la corona que mostró “preocupación” por el color de piel de Archie, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry. Según le dijo la actriz a Oprah Winfrey en una entrevista que generó polémica a nivel internacional, tras conocerse la noticia de su embarazo, alguien de la corona habría preguntado a su marido cuál sería el color de la piel del primer hijo de la pareja.

En la histórica entrevista que los duques de Sussex dieron a la conductora estadounidense, Meghan aseguró que su vínculo con la reina era cálido, pero que hubo situaciones de tensión con otros miembros de la corona.

“En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso”, indicó Markle. Según contó, esa “inquietud” fue acercada a Harry, quien le transmitió los dichos a su esposa. Ante la pregunta de quién fue la persona que mostró ese grado de racismo, Meghan se mostró visiblemente incómoda y dubitativa. Sin embargo, decidió no exponer a nadie, porque “sería muy perjudicial para ellos”. También el duque de Sussex se negó a revelar quién había preguntado por Archie durante la entrevista de CBS, pero luego le dijo a Oprah que no era la reina ni el príncipe Felipe.

Meghan Markle revela que pensó en el suicidio y que en Buckingham preocupaba el color de piel de su

Ahora, Lady Colin Campbell, quien se casó y luego se divorció de Lord Colin Ivar Campbell -el hijo menor del undécimo duque de Argyll- contó que ella pudo acceder a esa información que Oprah no logró revelar. Según la experta real, un informante le dijo que la persona que el príncipe Harry y Meghan Markle no mencionaron en el reportaje es la princesa Ana, la hija de la reina. Para Lady C, “la conversación se había sacado de contexto” y, de acuerdo con su fuente, la preocupación de la princesa Anne tenía que ver con la cultura estadounidense de Meghan, no con el tono de piel.

La mujer contó que la fuente le dijo: “No hubo preocupaciones sobre el color de Meghan, la princesa Anne estaba preocupada con razón porque, si el matrimonio continuaba y tenían hijos, habría grandes problemas, no por el color de Meghan, sino por la incapacidad y determinación de Meghan de negar las diferencias culturales y de tener respeto por la institución a la que pertenecía la persona con la que se casaba y la familia de la que habría de formar parte”.

LA NACION