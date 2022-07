El insólito recargo que le apareció en un ticket a una joven tras visitar una playa: “¿Hasta cuándo el robo?”

Una turista colombiana se indignó tras visitar una playa de su país cercana a la ciudad Cartagena de Indias y recibir, al final de la jornada, el ticket con lo que había gastado en su estadía playera. Resulta que a la muchacha le habían añadido a la cuenta un recargo monumental de 250.000 pesos colombianos -algo así como 7300 pesos argentinos- por “servicios” que ella no sabía bien en qué habían consistido. Y como si eso fuera poco, la joven denunció que personas del balneario se acercaron a intimidarla para que pagara sin chistar el total de lo que figuraba en el recibo.

“Por eso odio ser turista en mi propio país. Alguien que me diga: ¿Desde cuándo uno tiene que pagar 250.000 pesos en servicio por sentarse en una playa pública? Playa Blanca es lo peor que tiene Cartagena. ALcaldía de Cartagena, por favor ¿Hasta cuándo el robo? Difundan”, escribió, en su cuenta de Twitter la joven colombiana Febe López, la muchacha que había acudido a Playa Blanca, una de las playas de Barú, próximas a Cartagena, el pasado lunes.

La queja de la usuaria Febe López por el recargo que le pusieron a su estadía en la playa, en Colombia Twitter / @febelopez

A su queja en la red social, López le sumó una fotografía del ticket que le entregaron en el lugar en la misma playa. Allí se veía que, tras una razonable lista de precios de las bebidas que consumieron -piña colada, agua de coco y agua-, más el alquiler de unas sillas, había una cifra inexplicable. Esto era, 250.000 pesos colombianos (como se dijo, unos 7300 pesos de la Argentina) en concepto de, como decía en el ticket: “Servicio, nuestro trabajo y seguridad”.

El número por los servicios era muchísimo más que el número de todo lo consumido, que apenas llegaba a los 86.000 pesos colombianos -2500 pesos argentinos. Es decir, el recargo que indignó a la joven turista era casi el triple de la cuenta por lo consumido. En total, el número final de la cuenta, con el recargo, era de 336.000 pesos colombianos -9800 pesos argentinos.

Febe López denunció, además, que fue intimidada para pagar lo que decía la cuenta Twitter / @febelopezp

“¿Adivinen qué? Si no pagaba los 250.000 pesos, iban a hacerme daño”, añadió la joven en otro tuit del mismo hilo. En efecto, ella misma narró al medio El Universal de Cartagena: “Me pareció impresionante que me haya tocado pagar eso. Fui intimidada por cuatro personas altas, de contextura gruesa”.

“En el sitio duramos tres horas aproximadamente. Antes de llegar se me acercó un chico y me dijo que me cobraría a precio local y lo que íbamos a consumir. En el sitio estábamos una amiga y yo. Al final me dieron la cuenta y yo le dije no voy a pagar ese dinero. Luego me intimidaron y me dijeron que eso era el costo de su trabajo, seguridad (ya que nos estaban “vigilando” para que nada pasara) y tenían que pagarle al de la basura”, explicó López al mismo medio.

Según expresó en otro de sus tuits, lo que llegó como cobro final en el ticket no había sido lo que acordaron cuando ella arribó a la playa junto a una amiga. “Negociamos 30 mil pesos las sillas, ni más ni menos. Verbalmente quedamos así, supuestamente por todo el día del cual sólo estuve 3 horas”. Pero nada de esto terminó siendo respetado. O sí, pero con un agregado monetario extra y abusivo.

Ante muchos comentarios que decían que el precio se debió arreglar antes, Febe López tuvo que aclarar que habían acordado antes un precio y que luego ella y su amiga fueron timadas por la gente de la playa Twitter / @febelopezp

La serie de tuits de Febe López, especialmente el primero, en el que exhibe el ticket, se volvió inmediatamente viral. Superó en poco tiempo los 10.000 me gusta y se llenó de comentarios en los que apoyaban a la turista timada. Hubo también algunos usuarios que “reprendieron” a la joven porque entendieron que no había preguntado los costos antes, algo que la muchacha se había encargado de explicar que sí había hecho.

También, otros tuiteros escribieron que en el mismo lugar los habían estafado de forma similar y hasta hubo personas que subieron a las respuestas sus propios ticket, en la misma playa, y con la misma letra, donde también podían observarse recargos ridículos, injustificados y excesivos.