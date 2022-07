Encontró un bolso en el supermercado, buscó a su dueña y recibió un regalo que jamás imaginó: “Lo merecía”

Adrián Rodríguez, un joven de 17 años, se volvió sensación en redes sociales por el gran mensaje que dejó luego de devolver un bolso que se encontró en el supermercado. No hay duda de que las buenas acciones llegan de quien uno menos se imagina y así le sucedió a Elyana Martín el día que olvidó su bolso en el carrito de una tienda, ya que no creyó que podría recuperarla y menos que se la entregarían en la puerta de su casa. La honesta acción de este joven fue recompensada con una gran suma de dinero.

La historia, que retomó ABC 10 News, inició cuando Elyana olvidó sus pertenencias en el carrito de un supermercado de Chula Vista, California, y Adrián las recogió. Desde el primer momento, tuvo el objetivo de encontrar a la dueña y devolvérsela, por lo que emprendió una búsqueda para localizarla y dejarle este accesorio en la puerta de su casa. Todo lo hizo sin la intención de ser recompensado.

Adrián Rodríguez devolvió una bolsa perdida y lo recompensaron con 13.000 dólares

El joven aseguró en una entrevista para el medio citado que su madre siempre le inculcó buenos valores y una gran enseñanza: actuar bien incluso si nadie lo observa. “Mi mamá me enseñó desde que era chico que siempre hiciera lo correcto, incluso cuando no hubiera nadie cerca. Entonces creo que solo hice lo correcto”, manifestó sobre lo que lo motivó a dirigirse a la casa de Elyana.

Al llegar a la dirección, no encontró a nadie, pero esto no causó que se rindiera, sino que dejó la bolsa con uno de los contactos, una mujer que se llama Melina Márquez y es amiga cercana de la dueña. Cuando Elyana recuperó sus pertenencias, no pudo dejar pasar desapercibida la buena acción, así que ideó una forma de dar las gracias. Decidió buscar al joven a través de internet para pedirle que se vieran en persona, pero no tenía su información, así que el proceso se complicó aún más.

Elyana revisó las cámaras de seguridad de su casa y posteó en redes sociales la fotografía del joven para localizarlo: “Fue criado por padres maravillosos y esto necesita decirse. Me da esperanza para nuestra próxima generación. Nunca juzgues un libro por su portada”, decía el final del texto de la mujer, en su intento por encontrar a Adrián.

Este fue el bolso que la mujer olvidó en el supermercado

Las últimas palabras fueron las que más llamaron la atención, ya que hablaba de no emitir juicios sobre nadie por sus apariencias. La mujer decidió romper los tabúes y abrió una colecta en la plataforma GoFoundMe para reunir dinero y entregárselo al joven por su acción tan honesta. “Creemos que se merecía una gran compensación y, como mucha gente quería ayudar por sus buenas acciones, aquí estamos. Por favor comparte”, fue el mensaje con el que compartió la campaña.

Finalmente, se lograron recaudar cerca de 13.000 dólares, que más tarde fueron entregados como agradecimiento a Rodríguez. Así fueron recompensados sus buenos valores, aunque en realidad él no esperaba nada a cambio, sino que se dio el tiempo de buscar a la propietaria de la bolsa por la honestidad que le había inculcado su madre.