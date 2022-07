Puso un aviso para vender su descapotable y arrasó con la descripción: “Para volver a apostar al amor”

Ariel decidió cambiar de auto. Su Peugeot 206 descapotable gris perla cumplió un ciclo en su vida y recurrió a una reconocida plataforma de compra y venta de artículos para mostrar el vehículo que busca nuevo dueño. Lejos de ser una publicación más, entre las miles que hay, esta se llevó todas las miradas por las pícaras palabras que su hasta ahora dueño utilizó para imaginar a la persona que podría manejar esta pieza.

“Señores: les presento el vehículo ideal para aquel hombre que fue recientemente dejado por su pareja”, comenzó la descripción al hablarle a un público particular que estaría atravesando un delicado momento sentimental. Asimismo, mostró empatía por esta persona imaginaria. “Sé que te mirás al espejo y te ves las entradas en el rostro y notás que la superficie de tu panza supera tus pectorales. Tranquilo, nada que otro muchacho de cuarenta no haya podido superar. Cerrá los ojitos e imaginate arriba de esta nave que, en los años 2000, era digna de Raquel Mancini”, continúo y utilizó la destacada figura de la actriz que supo ser un ícono y codearse con la elite argentina.

Aiel hizo un pícaro escrito para poder vender su auto (Captura)

Entre jugosas palabras de venta, describió al vehículo como una pieza francesa traída al país desde España, con sus papeles en regla. “Bien podría cumplir la misión de demostrarle a una mujer que la escasez de cabellera es por el viento que recorre la cabeza, al ser un vehículo descapotable”, cuenta Ariel. E imagina a una mujer viendo a su expareja en este auto, que podría replantearse la separación al reconocer que esta nueva adquisición le asegura éxitos con otras relaciones.

Si bien el tono humorístico no escaseó, entre las divertidas palabras el hombre detalló algunas características del producto en venta: “Tiene que observar tu ex que comenta a sus amigas libremente que vos eras rutinario y falto de humor que tu descapotable es el único en el país que tiene caja automática”. Asimismo, destacó que “al rodado le funciona todo”. Además, sostuvo que los neumáticos son nuevos, lo que imposibilita un accidente, que podría ser deseado por “ella” al ver aquel conductor con looks juveniles, que antes no utilizaba.

Con una particular descripción, puso a la venta su auto (Captura)

Luego de una extensa descripción, en la que se refirió acerca de las oportunidades amorosas que podría facilitar tener un auto de alta gama, Ariel expresó también que este vehículo podría ser un nexo para poder volver a apostar a ese amor que se fue. “Te deseo que esta Coupé francesa descapotable te haga volver a casa con honores y tengas la segunda oportunidad que toda familia se merece”, expresó.

Por último, este pícaro vendedor indicó que su motivo para cambiar su vehículo es porque con su pareja aún sienten un gran amor. Esto lo lleva a querer que otra persona lo disfrute, al ser calificado por él como la “Andrea Frigerio” de las coupé 206, al referir a la belleza del vehículo.

Ariel puso a la venta su auto con una particular descripción (Captura)

La publicación se viralizó en Twitter y los usuarios destacaron el humor del vendedor. “Me reí mucho”; “Quiero comprarlo porque me hizo reír”; “Al menos le puso mucha onda al anuncio”; “Es muy bueno”; “De verdad lo quiere vender jaja”, fueron algunos de los comentarios al respecto. Aún el auto no encontró a ese nuevo dueño que sufrió una ruptura amorosa.

LA NACION se comunicó con el vendedor, pero no obtuvo respuesta al respecto.