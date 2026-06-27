Jorge Ángel, enfermero: “Por la noche, cuando empieza a refrescar, hay que abrir las persianas y empezar a ventilar”

Durante el invierno, mantener una temperatura agradable dentro de la casa se convierte en una prioridad para muchas personas. Sin embargo, el uso constante de estufas o sistemas de calefacción puede hacer que el consumo de energía aumente considerablemente. Frente a este escenario, existen hábitos simples que ayudan a conservar el calor por más tiempo y a lograr un ambiente más confortable sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Uno de los que compartió estas recomendaciones es Jorge Ángel, enfermero y creador de contenido sobre bienestar, quien a través de su cuenta de TikTok suele difundir consejos para mejorar el confort en el hogar. En esta oportunidad, explicó una serie de prácticas que pueden aplicarse durante los días más fríos para evitar que la vivienda pierda temperatura con rapidez y optimizar el rendimiento de la calefacción.

Una de las principales sugerencias consiste en aprovechar la luz solar durante el día. Para ello, recomienda mantener abiertas las persianas y cortinas en las habitaciones donde ingresa el sol, ya que los rayos ayudan a elevar naturalmente la temperatura de los ambientes. Cuando cae la tarde o anochece, lo ideal es cerrar nuevamente las persianas y las cortinas para reducir la pérdida de calor a través de los vidrios.

Se trata de hábitos simples para mantener una temperatura estable dentro del hogar (Foto: Freepik)

Otra recomendación apunta a la ventilación. Aunque muchas personas evitan abrir las ventanas cuando hace frío, el especialista explica que renovar el aire sigue siendo importante. La clave está en hacerlo durante pocos minutos y, de ser posible, en las horas más templadas de la jornada. De esta manera se mejora la calidad del aire interior sin enfriar en exceso la vivienda.

Jorge Ángel también aconseja prestar atención al uso de los electrodomésticos. Aparatos como el horno pueden aportar algo de calor residual una vez finalizada la cocción, mientras que organizar el uso de otros equipos permite aprovechar mejor la energía dentro del hogar. A esto se suma la importancia de utilizar iluminación LED, que además de consumir menos electricidad ofrece un mejor rendimiento energético.

Finalmente, el enfermero destaca que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia durante el invierno. Mantener las puertas cerradas para evitar que el calor se disperse entre los distintos ambientes, sellar filtraciones de aire en puertas y ventanas y aprovechar al máximo el calor natural del sol son medidas sencillas que ayudan a mantener una temperatura más estable dentro de la casa, haciendo el hogar más cálido y confortable durante los meses de bajas temperaturas.