El móvil fallido de una cronista que está haciendo reír a todos en internet: “Esto me pasa por no preguntar”

Ana Prada, la reportera de La hora 1, que se emite por la cadena de televisión española TVE, suele caracterizarse por su espontaneidad y simpatía cada vez que realiza un móvil. Esta impronta la salvó de pasar un momento aún más bochornoso del que le tocó vivir hace días tras una salida en vivo que jamás olvidará. La cronista quiso cubrir la noticia de la ola de calor que azota a Valencia, pero le salió todo mal y recibió respuestas de lo más disparatadas de sus entrevistados.

“¿Buscando la sombra?”, le preguntó Prada al primer hombre que se le cruzó, mientras el zócalo informaba un día caluroso y húmedo que prometía una máxima de 33 grados. Sin embargo, el hombre estaba enojado por otro tema y le respondió lo que él quiso. “He venido a ver esto que han hecho aquí, la porquería esta, con perdón de la palabra, porque esto es una gorrinada para mí”, respondió el entrevistado, en referencia a las reformas que se realizaron en la Plaza del Ayuntamiento en la ciudad española.

Desconcertada por la respuesta, la periodista intentó remar la situación y se lamentó por haber abordado espontáneamente al entrevistado. “Bueno... Pero no me haga esto, hombre”, exclamó, y agregó: “Esto me pasa por preguntar sin preguntar antes. Usted pasee, disfrute del día y no pase mucho calor”.

Envalentonada por conseguir un testimonio que hablara sobre el clima sofocante, la cronista continuó caminando y abordó a otra mujer que estaba con un barbijo. “¿Cómo lleva usted el calor?”, le consultó. “Lo llevo fatal”, respondió la entrevistada. Pero cuando parecía que Prada tenía a la entrevistada que estaba buscando frente a ella, una revelación lo cambió todo. La comunicadora le consultó a la mujer si el uso de tapabocas no le generaba más calor. “Es que sí, es que estoy contagiada”, le contestó, en referencia a que tenía Covid. Por lo que, inmediatamente, la reportera tomó distancia de esta persona.

Pero dicen que la tercera es la vencida y Prada no se rindió. La periodista continuó su paso en busca de otro testimonio y recurrió a otra mujer que parecía acalorada, ya que intentaba refrescarse con un abanico. “¿Le da al abanico bastante, verdad?”, le consultó la reportera. “No soy de aquí”, respondió tajante la entrevistada, para terminar de completar una secuencia inolvidable. Ante semejante derrotero, la periodista no pudo más que echarse a reír.

Como era de esperarse, algunos usuarios hicieron la captura de esta hilarante escena y la compartieron en sus redes sociales. El video se viralizó de inmediato y generó todo tipo de reacciones. Además, cosechó cientos de miles de likes y una buena cantidad de comentarios.

“Acabo de ver esto en la tele, llevo 10 minutos riéndome”, escribió un usuario. “Cada segundo que pasa es mejor que el anterior”, consideró otro en referencia al desopilante material. En tanto, un tercero analizó: “Este vídeo es caos en estado puro me encanta”, mientras que otro lo consideró “el mejor minuto de la historia de la televisión”.

Cada segundo que pasa es mejor que el anterior https://t.co/CMRafMNTJt — ∀Iɹ∩N ❁ (@Nuriahp1394) August 5, 2022

La misma Ana se hizo eco de su momento más incómodo en la TV española y compartió la secuencia junto a una serie de emojis que dejaban en evidencia que le divertía rememorarlo. Por suerte, un tropezón no es caída y, como describe Prada en su perfil de Twitter, la periodista continuará “contando siempre historias con sonrisa”.