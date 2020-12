En México, un taxista decidió no cobrarle su viaje a un médico para agradecerle por su labor durante la pandemia

Un taxista mexicanodecidió recompensar a un médico por su trabajo durante todo 2020 con un gesto conmovedor. Por la entrega y la dedicación con la que el personal sanitario trabajó durante la pandemia de coronavirus, el conductor se negó a cobrarle el viaje a su pasajero.

El Covid-19 puso a trabajar en jornadas intensivas a médicos, enfermeros y personal sanitario en general. Además, estos profesionales se expusieron al contagio del virus durante todo el año. Por eso, el taxista Pabel Padilla Doval decidió tener un pequeño gesto con un pasajero.

En el video que se viralizó en las últimas horas, Padilla Doval se niega a cobrarle un viaje en taxi a un médico. "No le voy a cobrar el viaje", dice el conductor. "No, ¿cómo cree?", responde el pasajero. Padilla, por su parte, insiste: no quiere cobrarle.

"Le agradezco a usted que nos atienda. No le voy a cobrar el viaje, puede descender si gusta", insiste el taxista. "Muchas gracias por cuidarnos, ánimo", continúa el conductor. "Es por México", explica el médico, al referirse a su motivación. Pero el taxista, seguro de la decisión, le confirma: "A los doctores no se les cobra ni un solo peso".

Luego, el taxista compartió el video en sus redes sociales y reiteró su intención: "Es solo agradecerles al personal de salud. No es fama ni likes. Solo es el agradecimiento y que los traten bien", apuntó.