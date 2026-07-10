El nombre francés de niña que se volvió viral en la Argentina y cada vez más papás eligen

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes para las familias. En los últimos años, las tendencias comenzaron a cambiar y cada vez son más los padres que buscan nombres cortos, elegantes y fáciles de pronunciar. En ese contexto, Olivia se posicionó como uno de los nombres de niña más elegidos en la Argentina.

El nombre Olivia tiene origen latino y deriva de la palabra oliva, vinculada directamente con el árbol del olivo. Su significado suele interpretarse como “la que protege la paz”, “la pacificadora” o “la que trae armonía”, ya que el olivo es considerado desde la antigüedad un símbolo de paz, esperanza, reconciliación y sabiduría. Por ese motivo, muchas familias eligen este nombre no solo por su belleza, sino también por el mensaje positivo que transmite.

Cada vez más padres buscan nombres cortos y fáciles de pronunciar (Foto: Pixabay)

Debido a que es un nombre de un origen tan antiguo, fueron varios los momentos en los que estuvo en auge. Según el portal Geneanet, los tres períodos más populares de este nombre fueron en 1969, en 1982 y en 2023. Y ahora en 2026 vuelve a ser elegido por gran cantidad de familias.

¿Qué famosas se llaman Olivia?

La difusión internacional del nombre también estuvo impulsada por distintas celebridades, entre ellas:

Olivia Newton-John: Recordada cantante y actriz británica-australiana que protagonizó Vaselina (1978).

Olivia Wilde: Actriz y directora estadounidense. Saltó a la fama por sus papeles en las series The O. C. y Dr. House.

Olivia de Havilland: Legendaria actriz de la época dorada de Hollywood, ganadora de dos Premios Oscar.

Olivia Rodrigo: cantante y compositora estadounidense, conocida por sus éxitos musicales “Deja vu” y “Vampire”.

Olivia Hussey: actriz argentina reconocida por su papel de Julieta en la película Romeo y Julieta (1968).

La influencia de gran cantidad de estrellas del cine y la televisión es lo que lleva a muchos padres a elegir este nombre (Foto: Pixabay)

¿Cuándo es el santo de Olivia?

Las personas que llevan este nombre pueden celebrar su onomástica en distintas fechas del calendario cristiano:

3 de febrero.

5 de marzo.

10 de junio.

¿Cómo se escribe Olivia en otros idiomas?

Una de las ventajas de este nombre es que prácticamente mantiene la misma escritura en la mayoría de los idiomas, algo que favorece su uso a nivel internacional. Sin embargo, existen algunas variantes poco conocidas que suelen atraer a muchos padres que buscan un nombre más extravagante:

Francés: Olivie.

Olivie. Polaco: Oliwia.

Oliwia. Ruso: Oliviya.

Oliviya. Japonés: Oribia