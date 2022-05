Las redes sociales son caldo de cultivo de historias curiosas. Y, ese caso, rompe cualquier molde. En las últimas horas se viralizó un festejo de un casamiento en los Estados Unidos, donde la novia eligió recordar a su pareja con una figura de cartón, ya que en los días previos a la celebración se contagió de coronavirus y... no fue. El clip, difundido por TikTok, llegó a los 93 mil likes.

Los protagonistas de esta divertida escena fueron Amanda y Sam Greenberg, quienes viven en Maryland, Estados Unidos y se casaron el 31 de enero de 2021. Al tratarse de una época de muchos contagios y alerta sanitaria en el mundo, la pareja decidió festejar de una manera muy rápida y sencilla, sin invitar a sus amigos y seres queridos. “Fue una boda improvisada que organizamos en una semana”, comentó el novio.

Luego de sellar el acto matrimonial, la pareja decidió armar una fiesta para todos sus allegados. Por una cuestión de calendario, y de diversos motivos personales y ajenos, la fecha se postergó varias veces, hasta elegir una definitiva, que sería inamovible. Pero, a tres días del ansiado día, Sam dio positivo de COVID y no pudo asistir a su propia fiesta de casamiento.

El novio no fue a la fiesta de casamiento y ella tomó una desopilante decisión que se hizo viral

Este revés dejó a ambos recalculando y la decisión, en principio, iba a ser cancelar el evento. Al comunicarse con el hotel para contarles la situación, la respuesta los dejó aún más a la deriva: si se cancela con menos de 72 horas de anticipación, el dinero no será devuelto, por ende, perderían toda la inversión. Con la tristeza lógica de no poder estar junto a su compañero, Amanda iba a proceder a abortar la misión, pero sus familiares y amigos le insistieron que no lo haga.

Para ello, activaron el ingenio para que Sam esté presente no solo de forma digital, sino que también participe en la fiesta al crear una figura de cartón de él. En su cuenta @ammiller879, Sam escribió en la publicación de su video que se la ve bailando con la figura ficticia y su hermano: “Cuando tu esposo contrae COVID tres días antes de tu cuarta celebración pospuesta... tus hermanos te acompañan con el cartón de tu esposo recortado”.

Al tener más de un millón de visualizaciones, los comentarios de este curioso acontecimiento no tardaron en llegar: “Felicidades a los dos, no importa el resto”, manifestó una usuaria ante varias repercusiones negativas. Por último, Sam destacó la iniciativa: “Sabía que era la decisión correcta. Tendría la oportunidad de verse como una novia y sentirse como una novia frente a todos sus amigos y familiares y bailar con su padre. Aunque yo no estaba allí físicamente, Quería que se sintiera especial ese día. Y afortunadamente, ese fue el resultado”.