Sus vecinos ingleses le pidieron que deje de tomar mate por una extraña razón y se hizo viral

El mate es parte de la cultura Argentina y sinónimo de unión entre personas. Tanto para los habitantes nacidos en el país como para los que visitaron tierras locales, es una infusión completamente habitual que se visualiza en todos los espacios de la vida cotidiana: hogares, negocios, trabajos, universidades. Sin embargo, algunos desconocen de su existencia y esto se reflejó en una familia del Reino Unido.

Una extraña pero graciosa situación, vivió Uriel De Simoni, un escritor argentino que se radicó en Inglaterra hace dos años y medio. Como cualquier día normal, el joven volvió a su departamento tras una jornada de trabajo. Sin embargo, al llegar a su puerta, se topó con un cartel escrito en inglés que hacía un insólito pedido: que deje de tomar mate en público.

El escrito que encontró Uriel de Simoni en la puerta de su casa Captura de

“Hola querido, ¿podrías dejar de beber drogas en público? Tenemos hijos y ahora ellos también quieren esa marihuana con bombilla. Saludos”, fue el mensaje que escribió una pareja que se encuentra en el edificio en donde vive, quienes relacionaron a la bebida con nada más ni nada menos que con cannabis.

En principio, la reacción del joven fue de sorpresa y lejos, de tomarse mal el comentario, dejó una hilarante respuesta en la misma nota. “Perdón, amigo. Deciles a tu pareja e hijos que se sumen a la fiesta. Tenemos torta frita, chipacito y Don Satur. Saludos, el pibe Uri”, escribió el joven.

La respuesta del joven ante el pedido de sus vecinos Captura de T

El hecho lo hizo público el propio Uriel en su cuenta de Twitter y la publicación se volvió viral inmediatamente. Hasta el momento, acumuló 63.2 mil Me gusta y 3 mil retuits. Con ese escenario, Uriel aportó más detalles del hecho en diálogo con LA NACION y reveló: “Me pasaron muchas situaciones parecidas, no es la primera vez”.

A continuación, el hombre recordó algunas experiencias similares que vivió con el mate en otras ciudades. “Tal vez la más loca fue durante mi primera semana trabajando en Manchester. Caí con el tupper lleno de yerba y lo puse arriba del escritorio. El tipo que se me sienta al lado me dice: ‘Ahí son más o menos 300 libras, ¿no?’, le pregunté: ‘¿qué cosa?’ y me dice: ‘¿Es marihuana, no?’ Así mil situaciones más”.

Por otro lado, aclaró que no hubo ningún tipo de respuesta por parte de sus vecinos luego del comentario que les hizo. Sin embargo, aseguró que tiene una excelente relación con ellos. “En estos momentos están cuidando mis plantas mientras viajo. Está todo bien”, cerró.

Las reacciones de los usuarios en la red del pajarito

El tuit de Uriel despertó cientos de comentarios por parte de los internautas, que decidieron exponer algunas de las experiencias que ellos vivieron en el exterior con la misma infusión.

Al igual que De Simoni, otros internautas vivieron experiencias similares y decidieron contarlas en Twitter Captura de T

“En un tren en Suiza se me acercó un inglés para preguntar si era una bebida espirituosa para tener alguna experiencia paranormal”, apuntó un usuario.

“En una obra en construcción en Marbella, España, los paraguayos estaban con el tradicional tereré de la media mañana y llegó el ingeniero encargado, alertado por unos marroquíes, preguntando amablemente si no era muy temprano para estar drogándose”, rememoró otro.

“Una vez, estando de vacaciones en Dinamarca, una vecina vio que me estaba preparando unos mates y llamó a la policía para hacer una denuncia por consumo de drogas. Lo mejor fue explicarle a la policía y mostrarles fotos de Messi tomando mate para zafar”, relató una joven, quien tuvo que recurrir al futbolista para salir de una insólita situación.

“Explícale lo que es porque te denuncian. Me pasó en Checoslovaquia… me denunciaron a la policía y las autoridades de la universidad”, relató otro usuario sobre un hecho que pasó a mayores.