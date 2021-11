El nuevo problema que afrontan la princesa Mako de Japón y su marido plebeyo tras abandonar la realeza

Como si estuviera adivinando el futuro, Mako de Japón dijo en la conferencia de prensa la semana pasada, a minutos de su casamiento con el plebeyo Kei Komuro, que estaba segura de que habría “diferentes tipos de dificultades al comenzar nuestra vida”. En efecto, a menos de siete días del enlace, la pareja ya encontró la primera traba de su vida en Estados Unidos: él desaprobó el examen de abogacía de Nueva York.

La ex princesa Mako de Japón en la conferencia de prensa para anunciar su matrimonio, en un hotel en Tokio, Japón, el martes 26 de octubre de 2021 Nicolas Datiche - AP

Komuro finalizó la carrera de derecho en junio en la universidad de Fordham de Nueva York y, semanas después, se presentó a un examen estatal en el que participaron un total de 9227 personas. Aprobar la evaluación le permitiría empezar a trabajar en un estudio de abogados, pero por el momento eso quedó trunco. Se estima que en febrero habrá otra de estas pruebas y que el marido de Mako lo volverá a intentar.

Afortunadamente, el yerno de los príncipes Akishino y Kiko podrá seguir trabajando como asistente legal en Nueva York. Así, de hecho, lo hizo en Tokio. Su jefe en aquel momento declaró a NHK –la cadena pública de Japón-, que pudo hablar con Kei Komuro y que él mismo le contó que no había pasado el examen pero que seguirá intentándolo.

Kei Komuro, prometido de la princesa japonesa Mako, deja su casa en Yokohama, al sur de Tokio, el martes 26 de octubre de 2021 Shohei Miyano - Kyodo News

Por su parte, Mako espera conseguir la visa de trabajo para también poder insertarse en el mercado laboral de la Gran Manzana pero en otro rubro. Ella estudió Arte y Patrimonio Cultural en la universidad Cristiana Internacional de Tokio y se especializó en museología en la universidad de Leicester.

Kei y Mako lograron casarse después de tres años de anunciar su compromiso y luego de superar varios obstáculos como la crisis de la pandemia, la distancia y los problemas económicos del novio.

Luego de una sencilla ceremonia celebrada en un hotel de Tokio, los recién casados dieron una conferencia de prensa en la que no respondieron preguntas sino que se limitaron a leer sus respuestas debido al síndrome de estrés postraumático que sufre la princesa a raíz de toda la tensión pasada. Allí Mako dijo: “Siento los inconvenientes que he causado y estoy agradecida por el apoyo que he recibido. Para mí, Kei es irremplazable, el matrimonio era una opción necesaria para nosotros”.

La princesa Kako, hermana menor de Mako, felicitó a la pareja tras haberse casado. (Foto: Koki Sengoku - AP) AFP

Por su lado, su marido acotó: “Amo a Mako. Solo tenemos una vida y quiero pasarla con la persona que amo. Me siento muy triste de que Mako haya estado en malas condiciones mentales y físicas, debido a ciertas acusaciones falsas”.