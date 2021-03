El particular consejo del multimillonario Warren Buffett para criar “hijos exitosos”

La historia del multimillonario y prolífico inversor Warren Buffett es bien conocida en los Estados Unidos, y se remonta a la niñez del hoy presidente del holding Berkshire Hathaway, cuando a los 6 años compró un paquete de seis latas de Coca Cola por 25 centavos y las vendió cada una a 5 centavos. Por eso cada vez que el empresario habla, y particularmente si habla de los hijos y de la crianza, es escuchado.

Entre algunas de las enseñanzas que Buffett ha impartido a lo largo de los años hay una que responde a la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para criar hijos exitosos? Aunque el éxito puede comprenderse en diferentes niveles, las seis palabras de guía del empresario (en inglés son cinco) parecen suplir en alguna medida a la autorrealización.

“Desarrolla tus excentricidades cuando eres joven”. Según el periodista Bill Murphy Jr, Warren Buffett incluyó el consejo en dos ocasiones en sus cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway, con 16 años de diferencia (1987 y 2003).

El multimillonario y filántropo Warren Buffett junto al director de contenidos de Forbes Media (Forbes)

En realidad se trata de una cita de otro maestro de las finanzas, el pope de la publicidad David Ogilvy, una de las personas más admiradas por Buffett.

¿A qué se refería con excentricidades? Seguramente no a lo que hace a uno ser parte de la media o camuflarse entre la manada. Sino todo lo contrario: las particularidades específicas, comportamientos, gustos que pueden diferenciar a un hijo e incluso lograr que otras personas lo tilden de “raro”.

Esta idea tiene que ver con otra de las enseñanzas que dejó Warren Buffett con respecto a la crianza. “He visto a personas tratar de dirigir a sus hijos, y lo peor que podés hacer es usar dinero para inducir algún comportamiento con los niños. Le dije a mis hijos que no tienen que hacer nada, ni terminar la facultad, ni convertirse en doctores o abogados. Les dije que usen sus talentos en cualquier forma que crean que va a generar el mayor beneficio neto para la sociedad”, dijo alguna vez el empresario devenido en filántropo.

El mensaje hay que analizarlo desde quién viene: una persona que hace tiempo desconoce la escasez y que sabe que su descendencia seguramente correrá con la misma suerte. Para tamizarlo, un reportaje al excelso hombre de negocios que fue publicado en la revista Fortune en 1986 deja otra impresión.

“Mis hijos van a forjar su propio lugar en este mundo, y ellos saben que yo estoy para hacer lo que necesiten”, comentó Buffett esa vez, aunque agregó que dejarles “un suministro de por vida de cupones de alimentos solo porque salieron del útero adecuado”, no parece lo correcto, y puede incluso resultar “dañino” y “un acto antisocial”. Entonces concluyó: “suficiente dinero como para que sientan que pueden hacer cualquier cosa, pero no tanto como para que no hagan nada”.

