El peligroso motivo por el que no debés usar latas viejas de dulce de batata como molde para el horno

En la Argentina es común utilizar como molde para tortas las latas que alguna vez conservaron dulce de membrillo o batata. Son amplias, tienen una altura adecuada para preparar bizcochuelos esponjosos y de gran envergadura. Sin embargo, según especialistas, esto podría poner en riesgo tu salud. Enterate qué razón hay detrás y por qué deberías evitarlo.

Posiblemente, si tenés una lata de estas en tu casa, la hayas conseguido gracias a una panadería o almacén de confianza. Históricamente, se incluyó este recipiente como un molde ideal, capaz de dar forma a las tortas de materas o de cumpleaños más grandes, pero muchos aseguran que hay un peligro latente en la composición de ese metal, pese a ser también de aluminio como el resto de los moldes de cocina.

Cocinar tortas en latas de dulce podría ser perjudicial para la salud (Fuente: Arcor)

Las latas que conservan el dulce fueron diseñadas para eso mismo y no para meterlas en el horno. Por dentro están cubiertas con barnices, resinas o capas de estaño que reaccionan negativamente al calor.

Si se añade una mezcla de bizcochuelo y luego se expone a una temperatura alta, comienza a desprender sus componentes químicos y estos pasan directamente a la masa. Sin que se perciba a simple vista, la comida queda contaminada y con cada utilización es peor.

De este modo, si deseás cocinar una torta, lo mejor es que recurras a los moldes tradicionales de aluminio sin recubrir, vidrio templado o silicona. Estos materiales fueron preparados para estar expuestos al calor sin que desprendan sus componentes químicos y afecten a la comida.

Por qué no es bueno utilizar latas de dulce para cocinar tortas

Preferentemente, el vidrio es el más sano de todos, ya que no se degrada con el paso del tiempo y ofrece más seguridad para la salud de los consumidores. Además, conserva mejor el alimento y provee una distribución equilibrada del calor durante el proceso de cocción.

¿Qué hacer con las latas de dulce?

Si poseés este tipo de latas en tu hogar y no sabés qué hacer, pueden tener una utilidad significativa en tu jardín, al transformarse en macetas amplias para colocar flores o plantas aromáticas en rincones especiales donde el césped no llega. Otra opción es hacer manualidades como cajones para guardar diferentes elementos que no tengan un lugar propio dentro de casa.