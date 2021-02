El pianista que toca para elefantes rescatados y maravilla con el resultado

En Tailandia, un concertista de piano interpreta una variedad de composiciones clásicas para un público bastante particular. Desde 2011, el artista británico Paul Barton toca piezas de grandes compositores como Beethoven, Chopin y Schumann para elefantes rescatados que habitan en un santuario de animales.

Hace 10 años, Barton decidió llevar su piano al aire libre y ubicarlo en plena naturaleza en el retiro para animales de Kanchanaburi. Allí, el músico interpreta obras clásicas para los elefantes de la institución Elephants World, una ONG que los rehabilita tras haber sufrido daños por los trabajos insalubres que debieron realizar en la industria maderera, prohibida en 1989. La mayoría de ellos suelen tener una edad avanzada y algunos hasta se quedaron ciegos.

Toca el piano para un elefante rescatado y el resultado es hermoso - Fuente: YouTube @Paul Barton

El espectador más reciente del concertista fue Mongkol, un viejo elefante macho rescatado de una vida en cautiverio en la que transportaba árboles para una empresa de maderas. “Notamos que Mongkol paseaba por el río. Llevamos el piano, él se detuvo y toqué algunas piezas clásicas”, explicó Barton sobre su interacción con la criatura.

A lo largo de los años, Barton creó una conexión profunda con los elefantes del santuario para los que tocó. “Si le ponés música clásica a un elefante, su reacción no tiene precio. Se genera un vínculo muy especial. Te estás comunicando con ellos en un idioma diferente. Ese idioma no es nuestro ni el de ellos. Hay algo maravilloso en una pieza de Beethoven que me conecta con ese elefante y ese sentimiento es de otro mundo”, aseguró el concertista.

“Algunos de los elefantes se mueven al ritmo de la música. Es como si estuvieran bailando”, manifestó Barton en un video publicado en su canal de YouTube, donde el músico cuenta con más de 530.000 suscriptores. Allí, se pueden ver todas las imágenes con las asombrosas reacciones de los paquidermos.

LA NACION