Celina Cocimano, coach y terapeuta emocional: “Si las oportunidades no llegan, uno mismo tiene que salir a construirlas”

Muchas personas suelen aguardar a que aquello que tanto anhelan suceda sin generar un acto o cambio que permita un acercamiento a las metas. Celina Cocimano analizó esta situación común del ser humano e hizo hincapié en la parálisis emocional. Mediante una analogía cotidiana sobre la urgencia física cuando uno tiene que ir al baño, la coach y terapeuta emocional explicó cómo la espera prolongada se transforma en un sufrimiento innecesario que consume la vida del individuo.

A través de su cuenta de Instagram, la experta puntualizó en este aspecto e invitó a reconocer que permanecer frente a una puerta cerrada impide visualizar nuevas opciones y agota nuestra energía vital.

"Cuando tengan muchas ganas de que algo suceda y la puerta no se abre, pregúntense: ¿voy a seguir esperando?", Celina Cocimano (Fuente: Instagram/@celinacocimano)

“¿Cuándo esperar duele? Mirá, te lo pongo en una situación muy cotidiana. Muchas veces estamos esperando que una puerta se abra, que una oportunidad llegue, que alguien me convoque, que alguien me llame, que alguien me mire, en cualquier tipo de espera en la que uno tiene ganas de participar en un grupo, en un equipo. Sin embargo, eso no sucede, pero ahí nos quedamos y pasamos incluso años esperando que alguien nos vuelva a hablar, que alguien nos vuelva a llamar", empezó Cocimano.

“Imaginá cada vez que estés esperando algo, hacerte esta pregunta: ¿Tenés ganas de hacer pis? ¿Vas a un baño? Un solo compartimento, la puerta está cerrada, o sea, que está ocupado; tocás, nadie atiende. Bueno, va pasando el tiempo y las ganas ya te incomodan porque tenés más ganas de hacer pis y, sin embargo, ahí te quedás esperando. En algún momento se va a abrir y seguís esperando. El tiempo pasa hasta que ya la incomodidad pasa a ser un desborde porque ya está, ya me vienen las ganas urgentes de pis", ejemplificó la experta.

Ante ese escenario, generó las siguientes preguntas: “¿Qué haces? ¿Te vas a quedar esperando esa puerta que se abra o vas a buscar otra? ¿Vas a buscar la solución?“.

Celina Cocimano: "Muchas veces estamos esperando que una puerta se abra, sin embargo, eso no sucede y ahí nos quedamos, incluso años" (Fuente: Instagram/@celinacocimano)

“Esta es la pregunta cada vez que estés esperando algo, porque ya cuando estamos aguantando mucho, por ejemplo, hacer pis ya duele. Lo mismo duele cuando uno espera, espera, espera y pasa la vida, pasan las situaciones, pasan oportunidades que no vemos porque estamos esperando que esa puerta se abra cuando tenemos el poder de construir y abrir una misma puerta nosotros", respondió.

Por último, sostuvo: “Si las puertas no se abren, se salen a construir, y tampoco se trata de estar esperando una puerta que nunca se va a abrir para nosotros. Listo, no se abrió, vuelta de hoja y seguimos porque ahí no es, no estamos para ese lugar. Vamos a buscar nuestro propio lugar. Así que cuando tengan muchas ganas de que algo suceda y la puerta no se abre, pregúntense: ¿voy a seguir esperando? ¿Y me quedo como en el muelle de San Blas acá esperando hasta morir emocionalmente o salgo y busco otras posibilidades?“.