El fin de la paciencia: la discusión que provocó que Harry y Meghan renunciaran a la familia real

En la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Harry y Meghan le contaron que su renuncia a los deberes reales se debió a la tormenta de rumores que hubo en la prensa sobre ellos y de la que, según sugirieron, el palacio era cómplice. Además, ella contó, incluso, que sufrió pensamientos suicidas durante el embarazo debido a las noticias críticas sobre ellos y a los comentario racistas que recibió del círculo real.

Sin embargo, un nuevo documental del canal británico ITV describe una línea de tiempo paralela de eventos dentro del Palacio de Kensington, que los Sussex nunca mencionaron y que podría ser el eslabón perdido de su renuncia a la casa real.

Una fuerte discusión entre Harry y William por Meghan podría ser el punto de inflexión de los Sussex para abandonar la monarquía

Según el documental Harry and William: What went wrong?, los Sussex se pelearon con el duque de Cambridge por las acusaciones que decían que Meghan maltrataba al personal. De hecho, en la biografía Battle of Brothers, su autor –Robert Lacey- dice que William echó a Harry del palacio de Kensington por esta disputa.

La división del hogar compartido se anunció de manera oficial en marzo de 2019, dos meses después de que Meghan le dijera por primera vez a Harry que tenía pensamientos suicidas y ocho meses antes de que partieran a Canadá debido a su salida de la casa real.

En el documental se cuenta cómo Harry y Meghan querían crear su propia oficina de trabajo, pero su solicitud fue denegada no por William, sino por la reina y por el príncipe Carlos. Camilla Tominey, editora del Daily Telegraph, dijo en el documental de ITV: “En ese momento, los Sussex querían tener su propia oficina como la de los Cambridge, en Frogmore Cottage, donde vivían en ese momento”.

Frogmore Cottage es la casa a la que se mudaron los Sussex y donde querían establecer la oficina de trabajo que se les negó. Archivo

Pero en ese punto, la reina Isabel y Carlos les dijeron que ellos manejarían sus asuntos, que no necesitaban una oficina de trabajo propia. Este hecho, de acuerdo con Tominey, fue la gota que rebalsó el vaso para los Sussex: “Los duques se preguntaban por qué ellos no podían llevar su propia agenda tal como lo hacían los Cambridge, por qué no estaban en igualdad de condiciones”.

Y no lo estaban desde que el secretario privado de comunicaciones de Harry y de William, Jason Knauf, le envió un correo electrónico al secretario privado del duque de Cambridge en octubre de 2018 para acusar a Meghan de “intimidar y maltratar a dos empleados de Kensington”.

El historiador Robert Lacey describió en Battle of Brothers cómo hubo una furiosa discusión entre los dos príncipes en la que William respaldaba a Knauf y Harry defendía a Meghan.

En última instancia, la casa del Palacio de Kensington se dividió con Harry y Meghan formando una nueva oficina privada en Buckingham, en lugar de hacerlo de manera independiente en Frogmore Cottage.

LA NACION