Streaming: el ranking de las 10 series preferidas por los usuarios esta semana

Cada plataforma de streaming apuesta cada vez más a sus producciones originales y, semanalmente, compiten para medir cuál de ellas es la favorita de los espectadores. Si bien la oferta de títulos se renueva todas las semanas, muchas de las series preferidas por los consumidores son lanzamientos pasados que siguen atrayendo visualizaciones.

Disney+ consiguió el primer lugar del ranking de Estados Unidos con la producción de Marvel, Loki, que tuvo un éxito masivo en muy poco tiempo. Sin embargo, en la lista que todas las semanas publica la consultora Nielsen con las series qué generaron más atención en el público de Estados Unidos, la mayoría de las producciones pertenecen a Netflix que sigue siendo la plataforma predilecta.

A continuación, las 10 series preferidas por los usuarios en Estados Unidos.

1. Loki (Disney+)

Luego del lanzamiento y el éxito de WandaVision y de Falcon y el Soldado del invierno, Loki es la tercera serie de Marvel, producida para la plataforma Disney+. Esta ficción acontece tras los hechos ocurridos en Avengers: Endgame. La versión 2012 de Loki (Tom Hiddleston) escapa del grupo de héroes, alterando así el transcurrir normal de los eventos que debían culminar con su muerte. Desde su estreno el 9 de junio, la producción es de las más vistas de la plataforma.

2. Lucifer (Netflix)

Esta serie lanzada en enero del 2016 está basada en personajes creados por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg. La historia sigue a Lucifer, el ángel caído original, que transcurre su día a día insatisfecho con su vida en el infierno por lo que atraviesa múltiples aventuras en el mundo humano. La producción ya cuenta con 5 temporadas y sigue atrayendo a sus fanáticos.

3. Sweet Tooth (Netflix)

Esta llamativa historia fue estrenada en junio del 2021 y rápidamente llegó a los primeros lugares del ranking interno de Netflix. La creación de Evan Moore recorre una peligrosa aventura de un niño mitad humano y mitad ciervo en un mundo postapocalíptico. El pequeño busca un nuevo comienzo bajo la supervisión de un protector y capturó las miradas de millones de usuarios.

4. The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lanzada en abril de 2017, la serie ya cuenta con cuatro exitosas temporadas que llevaron a la pantalla chica la novela The Handmaid’s Tale: The Graphic Novel, escrita por Margaret Atwood. La serie está ambientada en una sociedad totalitaria llamada Gilead, que trata a las mujeres como propiedad del estado. En este difícil mundo para las mujeres, Offred, protagonizada por Elisabeth Moss, está decidida a encontrar a su hija desaparecida y poder sobrevivir a la aterradora realidad.

5. Workin’ moms (Netflix)

Esta es otra de las producciones que, a pesar de su lejano lanzamiento en el 2017, sigue atrayendo millones de miradas en Netflix. En sus 57 episodios estrenados, cuenta la historia de amistad de cuatro mujeres que se conocieron en un grupo de “mamás críticas” y atraviesan las dificultades diarias de la maternidad.

6. Lupin (Netflix)

La trama basada en las novelas de Arséne Lupin, de Maurice Leblanc, estrenó el mes pasado los capítulos de su segunda entrega en la plataforma de streaming y volvió a conquistar a la audiencia. Omar Sy, en el papel protagónico de Assane, está decidido a vengar a su padre, quien fue acusado injustamente de un robo por el magnate Hubert Pellegrini.

7. Black Summer (Netflix)

Fue estrenada en abril de 2019 y cuanta con dos temporadas y 16 episodios. La producción está ambientada en el universo de “Z Nation”, y millones de espectadores fueron atraídos por un equipo de fuerzas especiales que lucha por la esperanza de mantener la vida de la humanidad en las horas más oscuras del apocalipsis zombi.

8. Longmire (Netflix)

Es de las producciones más antiguas del listado ya que fue lanzada en el 2012 y tiene seis temporadas. La serie está basada en las novelas de misterio de Walt Longmire, y el drama está protagonizado por Robert Taylor en el papel principal del sheriff del condado de Absaroka, Wyoming. El personaje principal está atravesando el duelo por la pérdida de su esposa y buscará reconstruir su vida mientras salva del crimen a su pueblo.

9. The Crown (Netflix)

La serie que recorre la vida de la familia real británica es una de las producciones con más espectadores desde su lanzamiento en el 2016. La intimidad de la realeza cautivó a una innumerable cantidad de fanáticos que siguen los dramas que atraviesa la reina Isabel y su familia.

10. Bojack Horseman (Netflix)

Esta llamativa producción animada de Netflix cierra este top ten y repasa la vida de un caballo humanoide, BoJack Horseman, perdido en un mar de autodesprecio y alcohol. Este personaje había tenido un momento de fama al participar de una comedia exitosa en los 90′s, y buscará la forma de retomar el camino al éxito.

LA NACION