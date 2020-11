El rey de Tailandia, Rama X, podría ser expulsado de Alemania Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 12:03

Recluido en tiempos de pandemia en un hotel de lujo en Alemania junto a sus 20 concubinas, el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, más conocido como Rama X, es un verdadero "dolor de cabeza" para las autoridades del país europeo. Si bien el monarca goza de inmunidad diplomática, el Estado alemán tiene el poder de expulsarlo del país.

El Gobierno alemán puede considerar al rey tailandés como "persona non grata" y expulsarlo, pero no tiene poder de procesarlo, detalló la Deutsche Welle. Eso significa que, bajo inmunidad diplomática, no puede ser castigado por delitos cometidos en Alemania ni estar bajo vigilancia.

Manifestantes a favor de la democracia marchan hacia la casa de gobierno durante una manifestación antigubernamental en Bangkok Fuente: AFP

Ya a principio de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, había advertido a Rama X que no gobernara Tailandia desde Alemania. "Hemos dejado claro que las políticas que afectan al país Tailandia no se llevarán a cabo desde suelo alemán", afirmó en medio de protestas en el país asiático contra el gobierno antidemocrático del rey. Sólo en esta última semana hubo 50 heridos en manifestaciones en Bangkok.

Hace más de un mes, cuando Rama X volvió a Alemania, el partido de izquierda pidió que se le prohibiera la entrada. "Cualquiera que, como el rey, reprima brutalmente un movimiento democrático con una junta militar, no debería ser recompensado con una visa para estadías prolongadas de lujo en Alemania", dijeron varios parlamentarios del partido.

Sin embargo, a principios de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán dijo que no había encontrado evidencia de que el rey estuviera emitiendo decretos desde Baviera que violaran los derechos humanos.