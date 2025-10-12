El superalimento de otoño, que aporta vitamina A y es un aliado ideal para cuidar de la piel

El otoño es una de las épocas en las que se deben extremar los cuidados de la piel, ya que durante los meses anteriores se ve afectada por la exposición solar. Para recuperar la dermis de manera natural, existe un alimento cargado de vitamina A que le devuelve a la piel su vitalidad.

Cuál es el alimento que ayuda a cuidar la piel en otoño

El boniato o batata es un tubérculo rico en antioxidantes que protegen las células del daño y contiene fibra, vitaminas y minerales, como las vitaminas A, E y C, potasio y zinc. Estos nutrientes aportan diversos beneficios para la salud, según informó Verywell Health.

Las batatas contribuyen a mejorar el cuidado de la piel y previenen otras enfermedades del organismo (Instagram/@vallaecolid)

La batata posee propiedades nutritivas y, además, su alto contenido de betacaroteno la convierte en un alimento ideal para potenciar la producción de colágeno, esencial para mantener la piel saludable y tersa.

Los betacarotenos protegen la piel de los radicales libres que provocan envejecimiento. Por otra parte, la batata tiene un alto contenido de vitamina E y es rica en tocoferol, un antioxidante por excelencia que acelera la regeneración celular y brinda un efecto antienvejecimiento. Resulta útil para tratar acné, estrías, cicatrices y arrugas, destacó Biotech Wellness Center.

El boniato presenta color anaranjado, sabor dulce y es un alimento equilibrado nutricionalmente (vitamina A, B, C y E, manganeso, potasio, cobre y hierro) (Pexels/@ElaHaney)

Cuáles son los beneficios de las batatas en la piel

Entre los beneficios del boniato para la piel, Swadeshi VIP destaca los siguientes:

Aumento de la producción de colágeno: el colágeno es la proteína que mantiene la piel suave, elástica y firme. El boniato mejora la hidratación y elasticidad de la piel, además de reducir arrugas y líneas de expresión.

el colágeno es la proteína que mantiene la piel suave, elástica y firme. El boniato mejora la hidratación y elasticidad de la piel, además de reducir arrugas y líneas de expresión. Protección contra los rayos UV: el betacaroteno es un antioxidante que se convierte en vitamina A en el cuerpo y protege contra los rayos UV, las quemaduras solares y el daño cutáneo a largo plazo.

el betacaroteno es un antioxidante que se convierte en vitamina A en el cuerpo y protege contra los rayos UV, las quemaduras solares y el daño cutáneo a largo plazo. Tono de piel uniforme: estimula la renovación celular y ayuda a reducir manchas oscuras, imperfecciones y pigmentación desigual.

estimula la renovación celular y ayuda a reducir manchas oscuras, imperfecciones y pigmentación desigual. Hidratación y nutrición: el contenido de agua de las batatas contribuye a mantener la piel nutrida.

el contenido de agua de las batatas contribuye a mantener la piel nutrida. Reducción de la inflamación: gracias a sus compuestos antiinflamatorios.

gracias a sus compuestos antiinflamatorios. Acción antioxidante: los antioxidantes de las batatas protegen el cuerpo de los radicales libres.

los antioxidantes de las batatas protegen el cuerpo de los radicales libres. Bienestar general de la piel: las batatas ofrecen una variedad de nutrientes que mantienen la piel sana y con un aspecto luminoso.

El boniato se obtiene de una planta trepadora que se desarrolla durante los meses cálidos por lo que su punto óptimo de recolección es el otoño y el invierno (Pexels/LorenBiser)

Cómo usar las batatas para cuidar la piel

Para cuidar la piel, se pueden aplicar mascarillas tópicas o incorporarlas directamente en la dieta.

Según Healthshots, estas son algunas opciones de mascarillas:

Mascarilla facial de boniato y aceite de almendras: mezclar 12 gotas de aceite de almendras, media cucharadita de cúrcuma en polvo y una cucharada de batata hervida. Aplicar en el rostro y masajear con movimientos circulares. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua tibia.

mezclar 12 gotas de aceite de almendras, media cucharadita de cúrcuma en polvo y una cucharada de batata hervida. Aplicar en el rostro y masajear con movimientos circulares. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar con agua tibia. Mascarilla facial de batata contra el envejecimiento: mezclar media batata hervida, una o dos cucharadas de jarabe de arce y una pizca de canela, jengibre o clavo en polvo (o una combinación). Procesar los ingredientes y aplicar en el rostro. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos y limpiar con un paño húmedo.

mezclar media batata hervida, una o dos cucharadas de jarabe de arce y una pizca de canela, jengibre o clavo en polvo (o una combinación). Procesar los ingredientes y aplicar en el rostro. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos y limpiar con un paño húmedo. Mascarilla facial de batata hidratante: hervir una batata y formar una pasta suave. Agregar un cuarto de taza de yogur natural entero y aplicar sobre el rostro y el cuello. Dejar actuar entre 15 y 20 minutos y enjuagar con agua tibia.

Para incorporarlas en la dieta, las batatas se pueden comer con o sin piel, en preparaciones dulces o saladas. También se pueden cocinar al horno, hervidas, asadas, fritas al aire, en sopa o salteadas, según Verywell Health.

Las batatas se pueden consumir en sopas, cremas, ensaladas, tortillas y revueltos entre otras comidas de otoño (Pexels/SauloNulo)

Qué otros beneficios tienen las batatas además del cuidado de la piel