Impactante hallazgo: arqueólogos recuperan del mar una de las siete maravillas del mundo antiguo

En las profundidades del mar Mediterráneo, un hallazgo arqueológico volvió a poner en escena a una de las construcciones más emblemáticas de la historia: el legendario Faro de Alejandría. Un equipo de especialistas logró identificar 22 bloques monumentales que formaban parte de esta antigua maravilla del mundo y que habían permanecido sumergidos durante siglos en el puerto oriental de Alejandría.

El hallazgo se enmarca dentro del proyecto internacional PHAROS, una iniciativa que reúne al Centre National de la Recherche Scientifique de Francia —liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy—, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. El objetivo principal de esta misión es escanear en detalle cada uno de los restos recuperados para lograr una reconstrucción digital precisa del Faro de Alejandría, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo.

Un total de 22 bloques de piedra fueron extraídos de las ruinas sumergidas del antiguo Faro de Alejandría (Foto: GEDEON Programmes / CEAlex) (Foto: GEDEON Programmes/CEAlex)

Entre las piezas extraídas se encuentran elementos arquitectónicos de gran tamaño como dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, algunas con un peso que oscila entre los 70.000 y 80.000 kilos. Estos bloques formaban parte de la imponente entrada del Faro, una estructura que combinaba técnicas constructivas de las culturas egipcia y griega.

Aunque las ruinas sumergidas ya habían sido detectadas en 1968, el trabajo arqueológico sistemático lleva más de dos décadas. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur encabezó una exploración que permitió documentar más de 3300 objetos, entre ellos esfinges, obeliscos, columnas y enormes bloques de granito.

Las piezas recuperadas recientemente son el resultado de más de 30 años de investigaciones submarinas iniciadas por el propio Empereur, quien fue clave en la identificación de los primeros restos del Faro de Alejandría bajo el agua. Gracias al avance de nuevas tecnologías, el equipo logró ahora extraer algunos de los elementos más imponentes de esta histórica estructura.

Cómo era el imponente Faro de Alejandría en la antigüedad

El Faro de Alejandría: cómo funcionaba una de las 7 maravillas del mundo (Foto: NeoMam Studios)

El Faro de Alejandría fue una de las construcciones más imponentes de la antigüedad. Levantado a comienzos del siglo III a. C. durante el reinado de Ptolomeo I Sóter y diseñado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido, alcanzaba más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro. Su función era clave: guiar a los barcos que se acercaban a Alejandría, iluminando la costa y ayudando a evitar los peligros de sus aguas.

Durante más de 1600 años, fue considerada la estructura más alta construida por el ser humano, hasta que un terremoto en 1303 la dejó inutilizable. Con el paso del tiempo, sus restos fueron reutilizados por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para levantar una fortaleza en el mismo lugar en 1477. Hoy, su historia sigue fascinando y cada nuevo hallazgo permite reconstruir, pieza a pieza, el legado de una de las siete maravillas del mundo antiguo.