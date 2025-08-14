El truco de una mujer para viajar por el mundo con todos los gastos pagos: gana 1000 euros al mes

A mediados del mes de mayo de 2025, una mujer de 50 años, identificada como Laura, compartió un video en su canal de YouTube en el que reveló las razones por las que eligió vivir a tiempo completo en un crucero.

De acuerdo con lo expresado por la usuaria en sus publicaciones, hace un tiempo decidió dejar atrás su rutina corporativa para conocer el mundo, pero sin gastar demasiado en cada destino.

El sueño de Laura era vivir en un crucero. iStock

Según la mujer, en enero de 2024 renunció a su trabajo empresarial y se dedicó a recorrer cada rincón del planeta a través del mar. “Pude descubrir que viajar en crucero como base de operaciones es menos costoso que vivir en tierra”, agregó.

Laura también señaló que esta alternativa no solo ofrece seguridad y comodidad para las personas, sino que además brinda una experiencia de bienestar, entretenimiento e interacción global.

En el clip aseguró que el precio mensual por vivir en un cuarto pequeño a bordo de un barco está por debajo de los 1000 euros. “Desconozco otra forma de viajar con todos los gastos incluidos”, indicó la mujer.

Laura hizo varias reservas hasta 2027. iStock

La usuaria resaltó que los beneficios de recorrer el mundo en una embarcación diseñada para pasajeros es que, dentro del monto a pagar, está incluido alojamiento, entretenimiento, servicios de lavandería, entretenimiento, conexión a internet y el transporte entre ciudades o países.

Para lograr esto, la viajera reservó varias ofertas especiales hasta marzo de 2027 y planificó con antelación cada una de las visitas para mantener los costos bajo control y no sobrepasar su presupuesto.

Las ventajas de vivir en un crucero

“Tengo todas las comodidades que puedas imaginar. Las camas son extremadamente cómodas. Tengo bañera, ducha, zona de estar con sofá, escritorio y patio para sentarse fuera a tomar café en la mañana”, comentó Laura.

La mujer considera que los cruceros son más económicos. iStock

En la publicación la mujer también puntualizó que la vida social a bordo del barco es más divertida, debido a que se encuentran lugares para compartir con otras personas e incluso espacios para estar solo.

Además, al no tener que preocuparse por los gastos convencionales de un viaje, el dinero que le queda puede invertirlo en actividades de ocio como restaurantes, salas de juegos o tiendas de todo tipo.