El truco del vinagre que mejora las papas fritas: por qué recomiendan usarlo

Las papas fritas son, sin lugar a dudas, uno de los complementos más populares en las mesas argentinas. Sin embargo, alcanzar la consistencia ideal —dorada y crocante por fuera, pero tierna por dentro— requiere de una técnica precisa. Según expertos en la materia, la clave no reside solo en la calidad del aceite o la temperatura de cocción, sino en un ingrediente que suele habitar en cualquier cocina: el vinagre.

El procedimiento técnico comienza inmediatamente después del corte. Una vez que las papas fueron transformadas en bastones, el paso determinante ocurre en el remojo. Al sumergir las piezas en un recipiente con agua fría, el objetivo principal es que el tubérculo libere su almidón superficial. Es en este preciso instante donde los especialistas sugieren añadir una cucharada de vinagre al líquido. Este compuesto ácido altera el pH del agua, acelerando significativamente la expulsión del almidón. Esta modificación química resulta esencial, ya que, al entrar en contacto con el aceite caliente, la estructura de la papa reacciona de manera distinta, permitiendo que la capa exterior se endurezca más rápido y adquiera ese acabado crocante tan valorado por los comensales.

Un truco de cocina que mejora la textura de las papas

Además de mejorar la textura, el vinagre cumple una función técnica adicional en el control de la fritura: actúa como una barrera que evita que la papa absorba aceite en exceso. En la práctica, esto se traduce en una cocción mucho más limpia, que evita que el producto final resulte pesado, aceitoso o presente un gusto desagradable al paladar. Tras el reposo de diez minutos en la mezcla, el paso a paso prosigue con la inmersión en aceite caliente, procurando cubrir solo la mitad de la superficie del recipiente para asegurar una cocción pareja y evitar quemaduras innecesarias en la materia prima.

Los expertos recomiendan vigilar constantemente el proceso, girando los bastones una vez que cada cara alcance el punto de dorado deseado. Finalmente, el uso de papel absorbente al retirar el alimento del fuego sigue siendo un paso ineludible para eliminar cualquier resto remanente, garantizando así la calidad final del plato. Este método permite elevar un acompañamiento clásico, logrando una consistencia que difícilmente se obtiene mediante la fritura convencional.

Un detalle que marca la diferencia en la receta Puchero

Más allá de este truco específico para la fritura, el tubérculo se destaca por su versatilidad. Su capacidad para adaptarse a diversos métodos de cocción, como el horno o el hervido para recetas tradicionales de invierno como el puchero, ratifica su importancia en la cocina cotidiana. No obstante, al momento de optar por la fritura, el uso del vinagre se presenta como el recurso técnico mejor guardado para quienes buscan elevar el estándar de su preparación. Al controlar la reacción del almidón y el equilibrio del sabor, se logra que este acompañante pase de ser una simple guarnición a un elemento con personalidad propia, capaz de seducir los paladares más exigentes con un equilibrio perfecto entre textura y sazón.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA