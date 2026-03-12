El truco con hojas de laurel que mejora la calidad del sueño
Según el Feng Shui, este elemento natural permite un descanso reparador durante la noche; mirá el paso a paso
- 3 minutos de lectura'
La almohada, a menudo subestimada en las rutinas de higiene del hogar, es señalada por expertos en disciplinas energéticas como un receptáculo de tensiones, estrés y energías residuales que pueden interferir en la calidad del sueño. Ante esta problemática, el Feng Shui propone un método sencillo, económico y natural para armonizar el entorno de descanso: la incorporación de hojas de laurel dentro o debajo de la almohada. Esta práctica no solo busca mejorar el ambiente físico, sino también equilibrar el flujo energético, conocido en la tradición china como chi, para fomentar un descanso más profundo y reparador.
El laurel, ampliamente reconocido por sus propiedades aromáticas, contiene aceites esenciales que actúan como sedantes suaves. Al colocar esta planta en el espacio de descanso, se crea una atmósfera de calma que ayuda a inducir el sueño sin recurrir a aromatizantes artificiales o productos químicos. El uso de estas hojas contribuye a neutralizar olores y aporta una fragancia fresca que, simbólicamente, es interpretada por el Feng Shui como una herramienta de protección y claridad mental. Se cree que esta práctica ayuda a limpiar el dormitorio de vibraciones negativas, lo que favorece directamente a una sensación de serenidad antes de conciliar el sueño.
Cómo elegir las hojas de laurel
Para obtener los resultados deseados, los especialistas en bienestar natural recomiendan seguir ciertos protocolos de manipulación. Es fundamental utilizar únicamente hojas secas y en buen estado, ya que estas conservan mejor sus propiedades esenciales. La ubicación puede variar según la preferencia del usuario: es posible situar la hoja directamente dentro de la funda de la almohada para un aroma más intenso, colocarla debajo si se busca un efecto sutil, o emplear una pequeña bolsa de tela para evitar que la planta se quiebre con el movimiento nocturno y ensucie la ropa de cama. Esta última opción es sugerida como una forma práctica de preservar la integridad del material.
La renovación del elemento es un aspecto clave para mantener su eficacia, donde los expertos sugieren cambiar la hoja cada una o dos semanas, periodo tras el cual el laurel tiende a perder sus aceites esenciales y su aroma característico disminuye. Una vez que la planta comienza a romperse o carece de fragancia, se recomienda desecharla y no reutilizarla, para permitir que el nuevo ejemplar aporte frescura y mantenga las propiedades energéticas buscadas. A diferencia de las prácticas de abundancia económica, donde el laurel suele disponerse en lugares como la billetera, la cocina o cerca de la puerta de entrada, en el ámbito del descanso el enfoque principal es la relajación personal.
Aunque estas recomendaciones se basan principalmente en tradiciones culturales y creencias populares sobre el equilibrio del hogar, muchas personas las integran como rituales diarios para mitigar el impacto del estrés cotidiano. El laurel, históricamente asociado con el triunfo y la protección, se consolida así como una alternativa accesible para quienes buscan optimizar su entorno nocturno. La simplicidad de este recurso permite que cualquier persona pueda implementar el hábito de manera rápida, lo que transformará su espacio de descanso en un entorno más armónico y propicio para la recuperación física y mental, siempre bajo la premisa de mantener el orden y la frescura en el dormitorio.
- 1
¿Es momento de comprar un auto? De los modelos que ingresan a los precios de referencia, una guía para entender el nuevo mercado
- 2
Línea F: así es el proyecto que cambiaría la conectividad sur-norte de la ciudad, desde Barracas hasta Palermo
- 3
Claudio “Chiqui” Tapia fue indagado en la causa que investiga una presunta evasión impositiva en la AFA: entregó un escrito y no contestó preguntas
- 4
Migue Granados respondió qué piensa de Ozempic y fue tajante