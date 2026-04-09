El truco para evitar que los sweaters de lana se achiquen o se le hagan pelotitas durante el lavado

Los sweaters de lana representan un elemento básico en los armarios durante la temporada de otoño e invierno. Sin embargo, su mantenimiento es una tarea que requiere precisión, debido a que este material es extremadamente sensible a los cambios de temperatura, al roce mecánico y a los movimientos bruscos del lavado. El agua caliente es el principal factor de riesgo, ya que actúa como un agente que provoca que se achiquen las fibras de manera irreversible.

Para preservar la integridad de estas prendas, el método más recomendado es el lavado manual. Este proceso debe realizarse con agua fría o tibia, además de detergentes específicos para telas delicadas. Además, es fundamental no frotar la prenda ni retorcerla durante el enjuague. Si bien el lavado manual es el más seguro, es posible utilizar el lavarropas siempre que se apliquen medidas de protección estrictas. El primer paso consiste en colocar la prenda del revés para que cualquier desgaste por fricción ocurra en el interior, lo que mantiene el exterior intacto.

Si bien puede ser engorroso, es fundamental lavar los sweaters de lana a mano para que no se achiquen Freepik

Otra técnica fundamental consiste en utilizar una funda de almohada como barrera protectora antes de introducir el sweater en el tambor del lavarropas. Este método, popularizado en redes sociales por @ohpportunityok, permite contener la prenda y reducir drásticamente el roce con otras piezas textiles o con las paredes del equipo. La fricción constante es la responsable directa del proceso donde las escamas de las fibras se entrelazan, lo que provoca que la prenda se apelmace y pierda su tamaño original. Es imperativo seleccionar programas de lavado para ropa delicada, lana o lavado a mano, con una velocidad de centrifugado baja, preferentemente entre 400 y 1000 revoluciones por minuto.

Un aspecto crítico suele ser el proceso de secado, ya que colgar un sweater de lana mojado es un error frecuente que deriva en deformaciones permanentes, especialmente en la zona de los hombros, debido al peso de la humedad. La recomendación técnica unánime es el secado en posición horizontal. Las prendas deben extenderse sobre una toalla limpia, lejos de fuentes de calor intenso como calefactores o la luz solar directa, las cuales pueden endurecer las fibras y alterar el color. Se debe dar forma a la prenda con las manos mientras conserva su humedad original.

Colgar un sweater de lana mojado es un error frecuente que deriva en deformaciones permanentes Freepik

Para evitar las conocidas pelotitas o bolitas, no se deben mezclar prendas pesadas, como los pantalones de jean, con los sweaters durante el ciclo de limpieza. Asimismo, evitar el exceso de carga en el lavarropas es una medida preventiva efectiva. Con estos protocolos técnicos, el usuario puede asegurar que sus prendas de lana mantengan su suavidad y estructura original, con el objetivo de evitar sorpresas desagradables tras el lavado, lo que prolonga la vida útil del material.