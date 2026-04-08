Patricio Ochoa, experto en longevidad: “Cuanto más hacemos ejercicio, más resilientes nos volvemos”

A medida que pasan los años, el cuerpo comienza a deteriorarse y por ese motivo es imprescindible tener en cuenta la aplicación de hábitos saludables para retrasar el envejecimiento de las células. Patricio Ochoa, médico integral especialista en longevidad, advirtió sobre aquello que una persona debe tener en cuenta una vez que atraviesa los 30 años: “Cuanto más hacemos ejercicio, más resilientes nos volvemos ante los problemas de la vida”.

El doctor mexicano e influencer, con un millón de seguidores en Instagram, señaló en el podcast A lo grande que cuidar el músculo y fortalecerlo debe ir más allá de una cuestión estética, sino que es preciso entrenarlo a diario para que se mantenga tenaz por más tiempo. De acuerdo al especialista, es un órgano de supervivencia física y emocional.

El experto aseguró: "Cuanto más hacemos ejercicio, más resilientes nos volvemos ante los problemas de la vida”. Freepik - Freepik

Ochoa hizo hincapié en que la clave no recae en luchar contra el tiempo, sino en mantener hábitos que sostengan nuestra fuerza. Esto es fundamental, porque la pérdida de músculos no es repentina, sino que empieza con la disminución en el ejercicio, con menos consumo de proteínas y más cansancio.

“El músculo tiene memoria. Si lo trabajaste de joven, te ayudará a recuperarte antes. Pero si lo abandonás por completo, el cuerpo responde con fatiga, desánimo y rigidez”, indicó Ochoa e hizo una excepción: “No es necesario entrenar como atletas, sino mantener un equilibrio entre el movimiento y el descanso”.

Patricio Ochoa, experto en longevidad, habló sobre la importancia de fortalecer el músculo para mantener la mente sana

El médico especialista en longevidad ponderó el cuidado de los músculos. Tenerlos fuertes desde una edad temprana puede contribuir a un menor riesgo de lesiones en la adultez mayor. Y eso no solo conlleva lo físico, sino también lo mental. Tener un organismo fuerte permite afrontar los vaivenes de la vida de una manera distinta y con más constancia. “Mientras más movemos el cuerpo y respetamos su recuperación, más capaces somos de gestionar el estrés y de responder a la vida con calma”, sentenció.