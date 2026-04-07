La planta medicinal que muchos suman al mate para ganar energía y mejorar la concentración

El cansancio se volvió una sensación cada vez más frecuente en la vida cotidiana de muchas personas, incluso en quienes aseguran haber descansado bien durante la noche. Frente a este escenario, comenzaron a ganar popularidad distintos trucos caseros que prometen mejorar la calidad del sueño y lograr un descanso más profundo, algunos de ellos vinculados a pequeños hábitos que se incorporan en infusiones clásicas como el mate. En ese contexto, empieza a destacarse una alternativa en particular: un aliado natural que ayuda a estimular el sistema nervioso, genera una sensación de frescura en el cuerpo y favorece la concentración, convirtiéndose en una opción efectiva para combatir el cansancio tanto físico como mental.

Se trata de la menta, una planta que no solo aporta un sabor fresco y agradable a la infusión, sino que también suma beneficios respaldados para el rendimiento mental y el bienestar en la rutina diaria. Su incorporación va más allá de lo sensorial, ya que se la asocia con efectos positivos que ayudan a mantenerse más activo y enfocado.

Menta: el ingrediente que redefine el clásico ritual y suma un plus de energía (Fuente: Pexels)

Con el paso del tiempo, la costumbre de agregar “yuyos” o hierbas medicinales al mate se afianzó, impulsada tanto por sus aromas como por sus propiedades terapéuticas. Dentro de ese abanico, la menta logró destacarse por su capacidad para brindar una sensación de revitalización, ayudando a recargar energías y aportar claridad tanto al cuerpo como a la mente.

Los beneficios de sumar menta en el mate

El poder de la menta está ligado al mentol, un compuesto natural que le da su aroma tan característico y esa sensación refrescante tan reconocible. De acuerdo con investigaciones publicadas en PubMed, este componente puede generar un efecto estimulante sobre el organismo, ayudando a aumentar el estado de alerta y a reducir la sensación de fatiga mental. En la práctica, esto se traduce en una mayor facilidad para concentrarse y sostener la atención durante períodos prolongados.

Se trata de una forma natural de combatir el cansancio sin alterar la rutina

Por otro lado, investigaciones difundidas por la National Library of Medicine señalan que el mentol también puede generar una percepción de mayor energía y contribuir a mejorar el rendimiento físico leve. Este efecto está relacionado con su acción refrescante, que impacta en cómo el cuerpo percibe el esfuerzo, permitiendo sobrellevar mejor el cansancio en actividades cotidianas.

En la misma línea, un estudio realizado por la Universidad de Reading y publicado en la revista Nutrients encontró que el consumo de extracto de menta puede potenciar la memoria de trabajo y la concentración en adultos jóvenes. Los investigadores observaron que el mentol favorece el flujo sanguíneo cerebral, lo que se traduce en un mejor desempeño en tareas que requieren atención sostenida.

La mezcla de yerba mate, que aporta cafeína de forma natural, con menta da lugar a un efecto estimulante combinado que impacta tanto en la mente como en el cuerpo. Justamente, esto permite aumentar la energía y la concentración sin generar la sensación de nerviosismo que suele aparecer cuando se consume cafeína en exceso de manera aislada. Por ese motivo, el mate con menta se posiciona como una opción más equilibrada, natural y saludable frente a otras bebidas.