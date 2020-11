El vergonzoso error de una novia furiosa: "Te pusiste el vestido al revés"

El insólito error de una novia que confesó en las redes y se ganó cientos de respuestas divertidas

Una novia enojada y un error vergonzoso. Así es como se resume la historia de una mujer que le contó al mundo "una perlita" a meses de llevar adelante su boda y tuvo que ver con el vestido elegido para la importantísima ocasión. "Hace dos semanas llegó mi vestido de novia. Estaba realmente molesta por su apariencia y envié un correo electrónico enojada a la empresa para devolverlo", confesó. Sin embargo, la épica respuesta del negocio dejó atónita a la futura novia, que no pudo evitar reírse de la vergüenza. "Resulta que me lo había puesto al revés", continuó.

La organización de la boda viene con una cuota de estrés incluida siempre. Allí la cabeza debe repartirse entre la lista de cosas por cumplir, pagar y elegir. En este sentido, la elección del vestido, si bien es maravilloso, también puede ser agobiante y sobre todo si la novia decide hacer tal magnitud de elección por Internet.

Las fotos que la mujer compartió en su facebook para contar la anécdota previa a su boda

"Me saqué fotos con el vestido diciéndoles que no se parecía en nada a lo que había pedido y visto en su página web", escribió en Facebook y agregó: "Entonces les exigí que me devolvieran mi dinero. Incluso adjunté la foto que tenían exhibida y con la que me había inspirado". Es que según su narración, el vestido era tan distinto a lo que imaginaba que considerar volver a realizar la búsqueda de su atuendo la afligía.

Fue entonces que sucedió lo divertido -y vergonzoso- de la anécdota. Desde la empresa respondieron de inmediato el correo y de una manera sencilla, corta y hasta un tanto agobiante: "Hola. Te estás colocando el vestido al revés. ¿Podrías ponértelo bien?". El incómodo ida y vuelta de chats que la mujer publicó generó decenas de reacciones divertidas y se hizo automáticamente viral.