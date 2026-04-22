Emilio Lara, doctor en Antropología: “El aceite de oliva es lo más parecido en la naturaleza a una fuente de juventud”

Desde la antigua Roma hasta la actualidad, el aceite de oliva fue considerado uno de los alimentos más valiosos dentro de la dieta mediterránea. Conocido como “oro verde”, su prestigio no solo responde a su sabor, sino también a sus múltiples beneficios para el cuerpo humano. En ese marco, el doctor en Antropología y licenciado en Humanidades Emilio Lara brindó una mirada integral sobre este producto y su impacto en la salud.

En diálogo con la revista Men’s Health, el especialista aseguró: “El aceite de oliva es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud. Es un regenerador celular, mantiene jóvenes a las células de nuestro organismo”.

La clave, según los expertos, es consumir el aceite de oliva sin conservantes (Foto: FreeP¡CK)

Los beneficios del aceite de oliva para la salud

El aceite de oliva extra virgen no solo se destaca en la cocina para crear sabrosos platillos, sino que también tiene un impacto positivo en la salud. Según detalló el especialista, sus propiedades antioxidantes lo convierten en un potente regenerador celular.

En ese sentido, explicó que su consumo contribuye a combatir el estrés oxidativo, reducir la inflamación y mejorar el bienestar general. Incluso, señaló que actualmente se estudia su posible influencia en la reducción del estrés y la depresión, así como su potencial en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y su uso como complemento en tratamientos oncológicos. “Se está utilizando como protector, como un freno en muchos tipos de cáncer”, indicó.

Beneficios secretos del aceite de oliva para la salud

Estos efectos se reflejan en una serie de beneficios concretos para el organismo:

Salud cardiovascular: ayuda a prevenir la arteriosclerosis, reduce la presión arterial y mejora la función de los vasos sanguíneos.

ayuda a prevenir la arteriosclerosis, reduce la presión arterial y mejora la función de los vasos sanguíneos. Poder antioxidante y antiinflamatorio: el oleocantal y la vitamina E combaten el estrés oxidativo y la inflamación crónica.

el oleocantal y la vitamina E combaten el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Mejora digestiva: favorece el tránsito intestinal, reduce la acidez y estimula la vesícula biliar.

favorece el tránsito intestinal, reduce la acidez y estimula la vesícula biliar. Salud cerebral y cognitiva: su consumo se asocia con menor riesgo de demencia y enfermedades neurodegenerativas.

¿Cómo saber elegir un buen aceite de oliva?

Uno de los puntos centrales que destacó Lara es la importancia de seleccionar correctamente el producto. En un mercado amplio y con múltiples variantes, no todas las opciones ofrecen la misma calidad. “Primero, que sea aceite de oliva virgen extra. Esto significa que es zumo de aceituna de primera prensada. Ese es el que hay que consumir”, explicó.

Además, advirtió sobre la necesidad de evitar los aceites refinados o aquellos que no cumplen con esta categoría, ya que pierden muchas de sus propiedades naturales. También hizo hincapié en la diversidad de sabores, comparable con el mundo del vino: “Hay distintos tipos de aceituna, más suave, más picante, más afrutada… y eso ya va en gusto del consumidor”.

Uno de los grandes debates en torno a este producto es su precio, que año a año se encarece en todo el mundo. “Hay que pensar que estás comprando un producto premium y una botella puede durar mucho si no se despilfarra su consumo”, aseguró. A su vez, recordó que esta compra debe verse como una “inversión en salud” más que como un gasto cotidiano.