Bernardo Stamateas: “Ser feliz no existe; la felicidad son emociones y momentos de alegría por cosas”

El doctor en Psicología y sexólogo clínico Bernardo Stamateas volvió a instalar un tema sensible en la agenda digital: la idea de la felicidad constante. En un contexto donde las redes sociales suelen promover una imagen idealizada del bienestar, el especialista cuestionó esa mirada y planteó una reflexión que rápidamente se viralizó.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 600 mil seguidores, Stamateas puso en duda uno de los mandatos más extendidos en la actualidad, que es el de la búsqueda constante de la felicidad plena. “‘Quiero ser feliz, tengo todo para ser feliz y no lo soy’. La felicidad, ser feliz, no existe. Vos estás detrás de algo que no existe. Esa felicidad son emociones, son momentos de alegría por cosas”, expresó.

Según explicó, el problema radica en entender la felicidad como un estado continuo y lineal. En lugar de eso, propuso pensarla como una suma de experiencias puntuales que generan bienestar, pero que no pueden sostenerse de manera permanente.

Bernardo Stamateas, doctor en Psicología y destacado escritor @berstamateas

Además, advirtió que perseguir una felicidad absoluta puede derivar en frustración. “Sería horrible, es lo peor que nos puede pasar. Porque si a vos se te muere una mascota, vos no podés decir ‘soy feliz’”, ejemplificó, para reforzar la idea de que las emociones humanas son cambiantes y responden a las circunstancias.

Durante su reflexión, Stamateas puso el foco en un concepto clave: la gratitud. “Sé agradecido y vas a ser más feliz. La gente desagradecida es infeliz, porque está mirando lo que le falta, lo que no tiene, lo que no logró”, sostuvo. De esta manera, planteó un cambio de enfoque a sus seguidores. Según su mirada al dejar de centrarse en las carencias se puede comenzar a ver más el presente y todo lo que nos rodea.

Las reacciones en redes sociales al video viral de Bernardo Stamateas (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Como suele ocurrir con sus intervenciones, las palabras del psicólogo generaron una fuerte repercusión en redes sociales. El video acumuló cientos de likes y comentarios de usuarios que coincidieron con su postura. “Excelente. El agradecer nos mete en la abundancia plena”, escribió una seguidora. “Hay que agradecer todos los días y ahí llega la felicidad”, sumó otro usuario. También hubo quienes destacaron la claridad del mensaje: “Al fin alguien dice la verdad, la felicidad no existe como algo absoluto”.