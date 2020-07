Cruz, un pitbull considerado agresivo, mostró su costado más dulce luego de ser rescatado en San Bernardino, California Crédito: Wamiz

La historia de Cruz, un pitbull que vive en un refugio de la ciudad de San Bernardino, Estados Unidos, conmovió a los usuarios de las redes sociales. Si bien el perro había sido caracterizado como agresivo, una mujer logró cambiar ese error de perspectiva.

El animal fue hallado deambulando por las calles californianas en 2015 y en ese momento, estaba enfermo, sucio y era muy cauteloso en su vínculo con las personas, posible señal de que había tenido una mala experiencia con la gente anteriormente, según consignó el portal Wamiz.

A causa de este comportamiento reticente con los humanos, el refugio que lo recogió lo consideraba un animal peligroso. Sin embargo, una mujer llamada María Sánchez lo vio y decidió acercarse a él.

Sánchez se dio cuenta de que lo único que necesitaba el perro era recuperar la confianza, pero debía tomar una rápida decisión sobre su destino porque el refugio tenía la intención de sacrificarlo.

Así, decidió tomar una cámara y filmar su primera interacción con Cruz, revelando su verdadera naturaleza. Lentamente, la joven deslizó su mano entre los barrotes de la jaula donde se encontraba el perro.

Para que no se asustara, le habló con tranquilidad y transmitiéndole alegría. Al principio, Cruz no quería acercarse, pero luego se movió de a poco y Sánchez pudo acariciarlo. El pitbull cambió radicalmente su actitud y se mostró muy contento, a tal punto que no paraba de mover su cola.

Después de que María registrara la dulce reacción del animal, en el refugio cambiaron de parecer y le permitieron adoptarlo, por lo que los dos pudieron ir juntos a casa.